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Bir Zamanlar Çukurova'da Demir ortalığı ateşe verdi! Bir Zamanlar Çukurova 7. son bölüm final sahnesi izle

DİZİ HABERLERİ  | 26.10.2018 03:12 | Son Güncelleme

ATV'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi 25 Ekim Perşembe akşamı 7. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi son bölüm finalinde, Yılmaz'ın nerede olduğu arayan Demir ortalığı ateşe verdi. Yılmaz'ı bulamayan Demir çılgına döndü ve her yerin yakılmasını emretti. Bir Zamanlar Çukurova'nın 8. yeni bölümde ise Demir'in yıkımı sonrasında Yılmaz'ın ne yapacağı merak konusu oldu. Bir Zamanlar Çukurova 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova'da Demir ortalığı ateşe verdi! Bir Zamanlar Çukurova 7. son bölüm final sahnesi izle

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 7. SON BÖLÜM ÖZETİ
'Bir Zamanlar Çukurova'da kartlar yeniden karılıyor, Yılmaz ve Fekeli taşları yerinden oynatmaya geliyor! Şermin ve Saniye'nin korkunç planı yüzünden acilen doğuma alınan Züleyha, oğlunun ilk çığlığıyla dünyaya tutunuyor. Züleyha ve oğlu ile artık 'masal gibi bir hayat' yaşayacaklarını umut eden Demir'i ise tatsız bir sürpriz bekliyor. İntikam ateşiyle yanan Yılmaz artık yalnız değil. Yanında hikayenin tüm seyrini değiştirecek olan Fekeli de var. Peki, Fekeli'nin döndüğünü gören Hünkar nasıl bir önlem alacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEREDE ÇEKİLİYOR?
İnşaatı tam 8 ay süren ihtişamlı çiftlik için 450 kişilik profesyonel bir ekip gece gündüz demeden çalıştı. Adana'da, Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasında kurulan dev platoda, 1970'lerden bugüne uzanan bir hikaye hayat buluyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN KONUSU NEDİR?
1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Aşkı için öldürmeyi göze almış "YILMAZ" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "ZÜLAYHA"nın hikayesi var "Bir zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "HÜNKAR"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göza alan "DEMİR"de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin bir oyuncu kadrosuyla seyircinin karşısına çıkacak.

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur' dan oluşan kadro, bu etkileyici hikayeyi anlatmak için uzur süredir Adana'da! Dizinin yönetmen koltuğunda da, ekranın en sevilen projelerinde imzası bulunan tecrübeli yönetmen Faruk Teber oturuyor.

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