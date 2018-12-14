MAGAZİN

Bir Zamanlar Çukurova'da Demir ve Yılmaz'dan hangisi vurulacak? Bir Zamanlar Çukurova 14. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 14.12.2018 02:16 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 14. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli ile Yılmaz Demir’in hain pususundan kurtulmayı başardı Bir Zamanlar Çukurova son bölüm final sahnesinde Yılmaz ve Züleyha arabayla giderken Demir yollarını kesti. Yılmaz'a silah çeken Demir 'Seni elimden kimse alamayacak bugün' dedi. Yılmaz ve Demir birbirlerine silah doğrulturken Züleyha ise ortada kaldı. Demir ve Yılmaz birbirlerini vuracak mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm final sahnesi.

Bir Zamanlar Çukurova'da Demir ve Yılmaz'dan hangisi vurulacak? Bir Zamanlar Çukurova 14. son bölüm izle!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 14. son bölümüyle 13 Aralık Perşembe akşamı ekrana geldi. Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Demir’in kurduğu bombalı tuzaktan Felekeli ve Yılmaz sağ olarak kurtuldu. Ancak Çukurova'daki saldırıda 10 kişinin ölmesi herkesi şoke etti. Son bölüm finalinde ise Yılmaz ve Züleyha arabayla giderken Demir yollarını kesti ve silah çekti. Demir, Yılmaz'a 'Bu mesele bugün bitecek. Ya senin ölün çıkacak ya da benim' dedi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yılmaz'ın Adana'daki durdurulamaz yükselişi, Demir ve Cengaver'i çileden çıkartıyor! Yılmaz ve Fekeli'den tamamen kurtulmak için Çukurova'yı yerle bir eden ikiliyi, şimdi daha büyük sorunlar bekliyor. 10 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlama, Çukurova'da büyük yankı yapıyor. Demir'in bu patlamada payının olduğunu öğrenen Hünkar ise, izleyeceği yol ile herkesi şaşırtacak.

Aldığı intikamın sevincini yaşayan Demir, Züleyha ile katıldıkları törende hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıyor! Çukurova'nın saygın beyi Demir, bu karşılaşmanın hesabını nasıl verecek?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GENEL HİKAYE
1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Oyuncular: Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Bülent Polat (Gaffur), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Genç (Gülten), Polen Emre (Fadik), Mustafa Açılan (Veli) ve Serpil Tamur (Haminne) ve Kerem Alışık (Fekeli)

PARTNERBu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!Bu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!
Bizim Hikaye'de Barış'tan Filiz'e hastanede evlilik teklifi! Bizim Hikaye'de Barış'tan Filiz'e hastanede evlilik teklifi!
Muhteşem İkili'de Barca ve MKC'nin büyük yüzleşmesi!Muhteşem İkili'de Barca ve MKC'nin büyük yüzleşmesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova Bir Zamanlar Çukurova 14. son bölüm izle Bir Zamanlar Çukurova 15. yeni bölüm fragmanı

En Çok Okunan Haberler

Bu geceye dikkat! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Bu geceye dikkat! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Dünyanın en güzel mankeni Iman Casablanca: Türk erkekleri çok cesaretli

Dünyanın en güzel mankeni Iman Casablanca: Türk erkekleri çok cesaretli

Mersin'de trafik kazası: 1 polis şehit, 2'si polis 8 yaralı

Mersin'de trafik kazası: 1 polis şehit, 2'si polis 8 yaralı

Baraj kapağı koptu! Valilik saat verip, uyardı

Baraj kapağı koptu! Valilik saat verip, uyardı

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Neslihan Atagül'den boşanma açıklaması

Eğitime kar engeli! Vali duyurdu: Ankara'da okullar tatil

Eğitime kar engeli! Vali duyurdu: Ankara'da okullar tatil

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'nın finalini ağzından kaçırdı

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'nın finalini ağzından kaçırdı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avlu'da Deniz artık bambaşka biri oldu! 'Evlat acısını tekrar yaşa' Avlu 24. bölüm final sahnesi izle!

Avlu'da Deniz artık bambaşka biri oldu!

Çarpışma dizisine Onur Saylak ve Kıvanç Tatlıtuğ'un stadyum sahnesi damga vurdu! Çarpışma 4. son bölüm izle!

Çarpışma'ya damga vuran sahne!

Bizim Hikaye 51. son bölümde Barış'tan Filiz'e hastanede evlilik teklifi! Bizim Hikaye 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bizim Hikaye'de Barış'tan Filiz'e hastanede evlilik teklifi!

Muhteşem İkili'de Barca ve MKC'nin büyük yüzleşmesi! Muhteşem İkili 8. yeni bölüm fragmanı izle!

Muhteşem İkili'de Barca ve MKC'nin büyük yüzleşmesi!

Yasak Elma'da Halit karısı Yıldız'ı yasak aşkı Kemal'le mi yakalıyor? Yasak Elma 27. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da yasak aşk ortaya mı çıkıyor?

Narcos: Mexico'ya ikinci sezonda sürpriz oyuncu

Narcos: Mexico'ya ikinci sezonda sürpriz oyuncu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.