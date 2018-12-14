Bir Zamanlar Çukurova'da Demir ve Yılmaz'dan hangisi vurulacak? Bir Zamanlar Çukurova 14. son bölüm izle!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 14. son bölümüyle 13 Aralık Perşembe akşamı ekrana geldi. Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Demir’in kurduğu bombalı tuzaktan Felekeli ve Yılmaz sağ olarak kurtuldu. Ancak Çukurova'daki saldırıda 10 kişinin ölmesi herkesi şoke etti. Son bölüm finalinde ise Yılmaz ve Züleyha arabayla giderken Demir yollarını kesti ve silah çekti. Demir, Yılmaz'a 'Bu mesele bugün bitecek. Ya senin ölün çıkacak ya da benim' dedi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılmaz'ın Adana'daki durdurulamaz yükselişi, Demir ve Cengaver'i çileden çıkartıyor! Yılmaz ve Fekeli'den tamamen kurtulmak için Çukurova'yı yerle bir eden ikiliyi, şimdi daha büyük sorunlar bekliyor. 10 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlama, Çukurova'da büyük yankı yapıyor. Demir'in bu patlamada payının olduğunu öğrenen Hünkar ise, izleyeceği yol ile herkesi şaşırtacak.

Aldığı intikamın sevincini yaşayan Demir, Züleyha ile katıldıkları törende hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıyor! Çukurova'nın saygın beyi Demir, bu karşılaşmanın hesabını nasıl verecek?