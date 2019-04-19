Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar ve Fekeli'nin romantik anları! Bir Zamanlar Çukurova 29. son bölüm izle!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan son bölümü, her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonları ekrana kilitledi.

ESKİ AŞIKLAR FEKELİ VE HÜNKAR'IN BÜYÜK KAVUŞMASI!

Oğlunu bir daha görmemekle tehdit edilen Züleyha gemileri yakıyor! Hünkar'a karşı soğuk savaş başlatan Züleyha, yeni akıl oyunlarının peşinde. Ölümden dönen Züleyha, Yılmaz'la Müjgan'ın peşini bırakacak mı?

Bölümün finalinde ise eski aşıklar yine durum değerlendirmesi için bir araya gelmişti. Neredeyse tüm Çukurova'yı kontrolleri altında tutmaya çalışan Fekeli ve Hünkar kendi hislerine engel olamadı! Yıllardır kilit vurdukları duyguları, geceyi de beraber geçirmek zorunda kalınca ortaya çıktı! Hünkar'a tüm hislerini açan Fekeli, tekrar onun kalbini kazanabilecek mi?

Perşembe günlerinin vazgeçilmezi 'Bir Zamanlar Çukurova' ATV'de!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova'da büyük karar zamanı! Demir Yaman, ataları gibi bu toprakları mı koruyacak, yoksa aşkı uğruna her şeyin dağılıp gitmesine müsaade mi edecek?