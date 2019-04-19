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Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar ve Fekeli'nin romantik anları! Bir Zamanlar Çukurova 29. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 19.04.2019 02:09 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 29. son bölümüyle ekrana geldi. ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde, Fekeli ve Hünkar yakınlaşması nefes kesti. Eski aşıklar yine durum değerlendirmesi için bir araya gelmişti. Yıllardır kilit vurdukları duyguları, geceyi de beraber geçirmek zorunda kalınca ortaya çıktı! Hünkar'a tüm hislerini açan Fekeli, tekrar onun kalbini kazanabilecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova 29. son bölümde yaşananlar.

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar ve Fekeli'nin romantik anları! Bir Zamanlar Çukurova 29. son bölüm izle!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan son bölümü, her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonları ekrana kilitledi.

ESKİ AŞIKLAR FEKELİ VE HÜNKAR'IN BÜYÜK KAVUŞMASI!

Oğlunu bir daha görmemekle tehdit edilen Züleyha gemileri yakıyor! Hünkar'a karşı soğuk savaş başlatan Züleyha, yeni akıl oyunlarının peşinde. Ölümden dönen Züleyha, Yılmaz'la Müjgan'ın peşini bırakacak mı?

Bölümün finalinde ise eski aşıklar yine durum değerlendirmesi için bir araya gelmişti. Neredeyse tüm Çukurova'yı kontrolleri altında tutmaya çalışan Fekeli ve Hünkar kendi hislerine engel olamadı! Yıllardır kilit vurdukları duyguları, geceyi de beraber geçirmek zorunda kalınca ortaya çıktı! Hünkar'a tüm hislerini açan Fekeli, tekrar onun kalbini kazanabilecek mi?

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Perşembe günlerinin vazgeçilmezi 'Bir Zamanlar Çukurova' ATV'de!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova'da büyük karar zamanı! Demir Yaman, ataları gibi bu toprakları mı koruyacak, yoksa aşkı uğruna her şeyin dağılıp gitmesine müsaade mi edecek?

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Akıl hastanesinin koridorlarında çığlık çığlığa Züleyha'yı arayan Demir Yaman, "Çok kötü günler bekliyor bizi, keşke zamanı geri alabilsem" diyen annesi Hünkar'ı karşısına mı alacak? Gözü, aşkı Züleyha'dan başka bir şey görmeyen Demir, "Adnan senin oğlun değil" yakarışları karşısında ne yapacak?

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"Zaferinizin tadını çıkarın" diyen Züleyha, Hünkar'ı saf dışı bırakmak için neler planlıyor? Müjgan'ın güvenini geri kazanmayı başaran Yılmaz'ı kemiren soru işaretleri cevap bulacak mı? Züleyha'nın, Yılmaz'a her şeyi anlattığı mektubu ilk açan kim olacak.

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Tüm bunlar olurken Gaffur Seher'le daha da yakınlaşıyor. Öyle ki bu artık tehlikeli bir hal almaya başlıyor. Konakta olup biten her şeyden haberi olan Saniye, bu duruma nasıl tepki verecek? Fekeli'ye kimin ateş açtığı gerçeği yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Artık neredeyse düzenli olarak görüşmeye başlayan eski aşıklar Fekeli ve Hünkar'ın asıl çabası Çukurova'da huzuru sağlamaktı. Görüşmelerinin sıklaşması eski aşıkları nasıl bir yola doğru sürüklüyor?

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