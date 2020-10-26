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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahide Perçim’in ayrılık kararını yapımcı Burak Sağyaşar açıkladı!

26.10.2020 14:13 | Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahide Perçim’in ayrılık kararını yapımcı Burak Sağyaşar açıkladı!

ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova üçüncü sezonuyla izleyicisinin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Başrollerini Vahide Perçim, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık’ın paylaştığı dizide şoke eden bir ayrılık kararı verildi. Dizide yaşanacak vedayı yapımcı Burak Sağyaşar sosyal medya hesabından duyurdu.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçim’in diziden ayrılacağı haberi magazin kulislerinde konuşulmaya başlanmıştı. Hünkar karakterinin ölmesiyle usta oyuncunun diziye veda edeceği Bir Zamanlar Çukurova’nın 70. bölüm fragmanında kesinleşti. 29 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak olan bölümde Vahide Perçim son kez Hünkar olarak seyircisinin karşısına çıkacak. Söylentilerin doğru olduğunu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapımcısı Burak Sağyaşar sosyal medya hesabından açıkladı.

‘ELVEDA HÜNKAR’

bir zamanlar çukurova

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yapımcısı Burak Sağyaşar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla izleyicisini üzdü. Sağyaşar, “Biz kavuşacak kadar yanmadık mı” sloganıyla yayınlanan 70. bölüm fragmanına Hünkar Yaman’ın bıçaklanma sahnesi damga vurdu. Sağyaşar gönderisine, “Elveda Hünkar” notunu ekleyerek iddialara net bir şekilde cevap verdi.

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