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Bir Zamanlar Çukurova dizisine Kerem Alışık da dahil oldu

DİZİ HABERLERİ  | 13.10.2018 13:23 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında uzun süredir ekranlardan uzak kalan bir isim görüldü. Kerem Alışık uzun zaman sonra bir dizide rol alacak

Bir Zamanlar Çukurova dizisine Kerem Alışık da dahil oldu

Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Vahide Gördüm ve Murat Ünalmış’ın başrollerde yer aldığı Bir Zamanlar Çukuorva dizisine ünlü oyuncu da dahil oldu!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle izleniyor! 70’li yıllara dayanan hikayesi ve Çukurova’nın uçsuz bucaksız manzarası ile izleyenlerin hayran kaldığı dizide yeni bir sürpriz yaşandı.

Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Vahide Gördüm ve Murat Ünalmış gibi isimlerin yer aldığı diziye ünlü oyuncu Kerem Alışık da katıldı.

KEREM ALIŞIK HANGİ KARAKTERİ OYNAYACAK?

Bir Zamanlar Çukurova dizisine sürpriz bir isim katıldı. Yeni bölüm fragmanında görünen isim Kerem Alışık. Kerem Alışık fragmanda Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş ile ceza evinde dertleşirken görülüyor. Yılmaz’ın, Demir’in ihanetinden haberdar olduktan sonra, Kerem Alışık’ın canlandırdığı karaktere yaşadıklarını anlattığı ve ondan akıl aldığı görülüyor. Yani Alışık’ı dizide Yılmaz’a yol gösteren, ona ağabeylik eden bir karakter olarak izleyeceğiz.

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