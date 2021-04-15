Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen karakteri Fekeli yeni bölümde vuruluyor. Kerem Alışık'ın canlandırdığı Fekeli karakterinin vurulma sahnesinin ardından izleyenlar, "Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor mu?" , "Fekeli ölecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FEKELİ ÖLECEK Mİ?

Fikret'in intikam ateşini söndüremeyen Fekeli, Demir'in öfkesinin kendisine yönelmesinin önüne geçemez. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde, Fekeli'nin karşısına çıkan Demir, silahını birden çok kez ateşliyor. Fekeli'nin ölüp ölmediği ise yeni bölümde belli olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aşkı için öldürmeyi göze almış "YILMAZ" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "ZÜLAYHA"nın hikayesi var "Bir zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "HÜNKAR"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göza alan "DEMİR"de!