Bir Zamanlar Çukurova final mi yapacak? Sevilen dizinin final tarihi ile ilgili açıklama

Adana’da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final tarihi için 100. bölümüne işaret edildi. Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölümünde; Ümit konusu vicdanını yaralasa da tüm yaşananların ardından Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i çok mutlu ediyor. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FİNAL Mİ YAPACAK? Bir Zamanlar Çukurova'nın final tarihi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hilal Altınbilek, Nazan Kesal, Murat Ünalmış, Kerem Alışık ve Furkan Palalı gibi ünlü isimleri bir araya getiren Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonda da devam edeceği öğrenildi. TV100’de yer alan habere göre; Adana’da çekilen dizinin yeni bir değişiklik olmaması durumunda 100. bölümde sezon finali yapacağı söyleniyor… İŞTE BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜ Ümit konusu vicdanını yaralasa da, tüm yaşananların arkasından Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i çok mutlu ediyor. Büyük bir savaşın ve iki çocuğun arkasından ilk defa kalpleri aynı anda birbirleri için atan Demir ile Züleyha, birlikte bir tatil yapmak ve yaşamlarında ilk defa gerçekten bir çift olabilmek adına tatile gidiyor.

ZÜLEYHA İLE RÜYALARI GERÇEK OLAN DEMİR, ÜMİT'E NE DİYECEK?



Züleyha ile Demir’in evde ve iş yaşamında elde ettiği mutluluk, Ümit'i yıkıyor. Sevda ise durumu anlamış ve Ümit'in kapısına dayanmıştır. Şimdi Ümit, yuva yıkan kadın hikâyesinin başkahramanı olmak üzeredir. Bir kumpas için başlayan hikâyede Ümit şimdi Demir'den vazgeçebilecek mi? Ümit'e kapıldığını zannederken, Züleyha'dan beklediği aşkın karşılığını gören Demir de onu kırmadan ve konu Züleyha'nın kalbini kıracak duruma gelmeden, konuşmak için uğraşır. Sevda ise babasına benzemesini istemediği Demir’in peşine düşer. ZÜLEYHA FEKELİ KONAĞI'NIN NEŞESİ LÜTFİYE İLE TANIŞIYOR!



Gelişiyle uzun süredir yas evi halinde duran Fekeli konağına neşe getiren Lütfiye, Züleyha'nın ziyaretiyle onu da kendine hayran bırakır. Adnan'ı Fekeli'ye götüren Züleyha, ondan savaşı durdurmasını ister. Fekeli ise Lütfiye'nin konağa ve hayatlarına getirdiği neşenin farkına varır. Üstelik ailesinin bir arada tutmak adına ona ihtiyacı vardır. FİKRET MÜJGAN'DAN DA SAVAŞINDAN DA VAZGEÇMİYOR !



Müjgan, bir defa daha intikam savaşı içinde bir adamla olmak istemez. Fikret'i vazgeçirmeye çalışır fakat bu aralarının daha gerilmesine sebep olur. Fikret de Müjgan'ı kaybetmek istemediğine karar verir. Onu, kendi hikâyesinin haklılığına da aşkına da inandırmak ister.

Lütfiye de en başından beri bildiği sırları kendine saklasa da Fikret’le konuşup onu vazgeçirmeye çalışır ancak tüm çabalar boşunadır. Fikret, savaşından vazgeçmez. Üstüne üstlük şimdi kaybettiğini hisseder. Bunun intikamını almaya çalışmalıdır… ARTIK ÇUKUROVA'DA İKİ HANIMAĞA VAR: SEVDA VE ZÜLEYHA!



En başından beri, Demir ile Züleyha’nın evliliklerinin kâğıt üstüne kalmaması gerektiğine inanan ve her ikisini de birbirlerine yeniden kalplerini açabilmeleri adına teşvik eden Sevda, mutluluklarına gölge düşmemesi adına Ümit'in de karşısına geçer. Çukurova'ya da konaktaki hayata da alışmıştır. Bundan sonra yardım eli uzatmaktan da gerektiğinde kötülüklere karşı durmaktan da çekinmeyen bir Sevda vardır. Züleyha’yla beraber Çukurova'da her geçen gün farklı hikâyelerle gönülleri fetheden… VE SAVAŞ BAŞLADI!



Demir, Ümit meselesini halletmeye çalışırken diğer taraftan da işleri büyütmeye çalışır. Çiftlikle alakalı tüm konularla hanımağalar ilgilenir ve Demir de bundan gurur duyar. İşlerini halletmek adına yoldayken gördüğü bozulmuş bir araba, bu defa Ümit gibi bir rüzgârı değil, savaşı karşısına çıkaracaktır. Demir, ummadığı bir zamanda kendini çok şaşıracağı bir yerde bulacaktır.