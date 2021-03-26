Bir Zamanlar Çukurova final mi yapacak? Sevilen dizinin final tarihi ile ilgili açıklama

Adana’da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final tarihi için 100. bölümüne işaret edildi. Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölümünde; Ümit konusu vicdanını yaralasa da tüm yaşananların ardından Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i çok mutlu ediyor.
Bir Zamanlar Çukurova'nın final tarihi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hilal Altınbilek, Nazan Kesal, Murat Ünalmış, Kerem Alışık ve Furkan Palalı gibi ünlü isimleri bir araya getiren Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonda da devam edeceği öğrenildi.
TV100’de yer alan habere göre; Adana’da çekilen dizinin yeni bir değişiklik olmaması durumunda 100. bölümde sezon finali yapacağı söyleniyor…
Ümit konusu vicdanını yaralasa da, tüm yaşananların arkasından Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i çok mutlu ediyor. Büyük bir savaşın ve iki çocuğun arkasından ilk defa kalpleri aynı anda birbirleri için atan Demir ile Züleyha, birlikte bir tatil yapmak ve yaşamlarında ilk defa gerçekten bir çift olabilmek adına tatile gidiyor.
ZÜLEYHA İLE RÜYALARI GERÇEK OLAN DEMİR, ÜMİT'E NE DİYECEK?
Züleyha ile Demir’in evde ve iş yaşamında elde ettiği mutluluk, Ümit'i yıkıyor. Sevda ise durumu anlamış ve Ümit'in kapısına dayanmıştır. Şimdi Ümit, yuva yıkan kadın hikâyesinin başkahramanı olmak üzeredir. Bir kumpas için başlayan hikâyede Ümit şimdi Demir'den vazgeçebilecek mi?
Ümit'e kapıldığını zannederken, Züleyha'dan beklediği aşkın karşılığını gören Demir de onu kırmadan ve konu Züleyha'nın kalbini kıracak duruma gelmeden, konuşmak için uğraşır. Sevda ise babasına benzemesini istemediği Demir’in peşine düşer.
ZÜLEYHA FEKELİ KONAĞI'NIN NEŞESİ LÜTFİYE İLE TANIŞIYOR!
Gelişiyle uzun süredir yas evi halinde duran Fekeli konağına neşe getiren Lütfiye, Züleyha'nın ziyaretiyle onu da kendine hayran bırakır. Adnan'ı Fekeli'ye götüren Züleyha, ondan savaşı durdurmasını ister.
Fekeli ise Lütfiye'nin konağa ve hayatlarına getirdiği neşenin farkına varır. Üstelik ailesinin bir arada tutmak adına ona ihtiyacı vardır.
FİKRET MÜJGAN'DAN DA SAVAŞINDAN DA VAZGEÇMİYOR !
Müjgan, bir defa daha intikam savaşı içinde bir adamla olmak istemez. Fikret'i vazgeçirmeye çalışır fakat bu aralarının daha gerilmesine sebep olur. Fikret de Müjgan'ı kaybetmek istemediğine karar verir. Onu, kendi hikâyesinin haklılığına da aşkına da inandırmak ister.
Lütfiye de en başından beri bildiği sırları kendine saklasa da Fikret’le konuşup onu vazgeçirmeye çalışır ancak tüm çabalar boşunadır. Fikret, savaşından vazgeçmez. Üstüne üstlük şimdi kaybettiğini hisseder. Bunun intikamını almaya çalışmalıdır…
ARTIK ÇUKUROVA'DA İKİ HANIMAĞA VAR: SEVDA VE ZÜLEYHA!
En başından beri, Demir ile Züleyha’nın evliliklerinin kâğıt üstüne kalmaması gerektiğine inanan ve her ikisini de birbirlerine yeniden kalplerini açabilmeleri adına teşvik eden Sevda, mutluluklarına gölge düşmemesi adına Ümit'in de karşısına geçer. Çukurova'ya da konaktaki hayata da alışmıştır. Bundan sonra yardım eli uzatmaktan da gerektiğinde kötülüklere karşı durmaktan da çekinmeyen bir Sevda vardır. Züleyha’yla beraber Çukurova'da her geçen gün farklı hikâyelerle gönülleri fetheden…
VE SAVAŞ BAŞLADI!
Demir, Ümit meselesini halletmeye çalışırken diğer taraftan da işleri büyütmeye çalışır. Çiftlikle alakalı tüm konularla hanımağalar ilgilenir ve Demir de bundan gurur duyar. İşlerini halletmek adına yoldayken gördüğü bozulmuş bir araba, bu defa Ümit gibi bir rüzgârı değil, savaşı karşısına çıkaracaktır. Demir, ummadığı bir zamanda kendini çok şaşıracağı bir yerde bulacaktır.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN KONUSU
1970’li senelerde, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Çukurova'nın coğrafyasına bırakır. Her şeye karşın aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir...
Babasız ve annesiz büyüyen Yılmaz’la terzi çıraklığı yaparak kumarbaz abisine para yetiştiren Züleyha’nın aşkı çok büyüktür. Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul’dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği’ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir‘in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin kahyası Gaffur olacaktır.
Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği’nde işe başlar. Ancak çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha’nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul’da başlayıp, kara bir tren ile Adana’ya ulaşan dizide, yıllar önceki Türkiye’nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI
Demir Yaman (Murat Ünalmış)
Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş)
Hünkar Yaman (Vahide Perçin)
Züleyha (Hilal Altınbilek)
Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu): Fekeli'nin halası
Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova)
Jülide (Alayça Öztürk): Savcı
Fekeli (Kerem Alışık): Tam adı Ali Rahmet Fekeli.
Sevda Çağlayan (Nazan Kesal)
Furkan Palalı
Şermin (Sibel Taşçıoğlu)
Gülten (Selin Genç)
Fadik (Polen Emre)
Gaffur (Bülent Polat): Çiftliğin kahyası
Sabahattin (Turgay Aydın)
Saniye (Selin Yeninci)
Cengaver (Kadim Yaşar):Demir Yaman’ın çocukluk arkadaşı
Hatip Ağa (Mehmet Polat). Naciye ile evli.
Çetin (Aras Şenol)
Veli (Mustafa Açılan)
Haminne (Serpil Tamur)
Ercüment (Rüzgar Aksoy)
Naciye (Şirin Öten): Hatip Ağa ile evli.
Fadik (Polen Emre)
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