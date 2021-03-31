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Bir Zamanlar Çukurova ne zaman yapacak? Final tarihi ile ilgili açıklama

31.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final yapacağı konuşuluyor. Oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Furkan Palalı ve Kerem Alışık gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisini yakından takip edenler ise final kararı iddialarının doğru olup olmadığını araştırıyor. İşte, ayrıntılar...

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman yapacak? Final tarihi ile ilgili açıklama

Çekimleri Adana'da gerçekleştirilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final kararı diziyi yakından takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. Atv'nin sevilen dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Öte yandan, fenomen dizinin final yapıp yapmayacağı da merak ediliyor. İşte, Atv'nin sevilen dizisinin final iddiası...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Adana’da çekilen dizinin yeni bir değişiklik olmaması durumunda 100. bölümde sezon finali yapacağı söyleniyor. 90. bölümü ile ekranlara gelecek olan dizinin final yapması halinde 10 bölüm sonra ekranalra veda edeceği konuşuluyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ümit konusu vicdanını yaralasa da, tüm yaşananların arkasından Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i çok mutlu ediyor. Büyük bir savaşın ve iki çocuğun arkasından ilk defa kalpleri aynı anda birbirleri için atan Demir ile Züleyha, birlikte bir tatil yapmak ve yaşamlarında ilk defa gerçekten bir çift olabilmek adına tatile gidiyor.

Ekran Resmi 2021-03-31 20.21.07

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncu kadrosu şöyle:

Demir Yaman (Murat Ünalmış)
Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş)
Hünkar Yaman (Vahide Perçin)
Züleyha (Hilal Altınbilek)
Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu): Fekeli'nin halası
Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova)
Jülide (Alayça Öztürk): Savcı
Fekeli (Kerem Alışık): Tam adı Ali Rahmet Fekeli.
Sevda Çağlayan (Nazan Kesal)
Furkan Palalı
Şermin (Sibel Taşçıoğlu)
Gülten (Selin Genç)
Fadik (Polen Emre)
Gaffur (Bülent Polat): Çiftliğin kahyası
Sabahattin (Turgay Aydın)
Saniye (Selin Yeninci)
Cengaver (Kadim Yaşar):Demir Yaman’ın çocukluk arkadaşı
Hatip Ağa (Mehmet Polat). Naciye ile evli.
Çetin (Aras Şenol)
Veli (Mustafa Açılan)
Haminne (Serpil Tamur)
Ercüment (Rüzgar Aksoy)
Naciye (Şirin Öten): Hatip Ağa ile evli.
Fadik (Polen Emre)


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