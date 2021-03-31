Bir Zamanlar Çukurova ne zaman yapacak? Final tarihi ile ilgili açıklama

Çekimleri Adana'da gerçekleştirilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final kararı diziyi yakından takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. Atv'nin sevilen dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Öte yandan, fenomen dizinin final yapıp yapmayacağı da merak ediliyor. İşte, Atv'nin sevilen dizisinin final iddiası...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Adana’da çekilen dizinin yeni bir değişiklik olmaması durumunda 100. bölümde sezon finali yapacağı söyleniyor. 90. bölümü ile ekranlara gelecek olan dizinin final yapması halinde 10 bölüm sonra ekranalra veda edeceği konuşuluyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ümit konusu vicdanını yaralasa da, tüm yaşananların arkasından Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i çok mutlu ediyor. Büyük bir savaşın ve iki çocuğun arkasından ilk defa kalpleri aynı anda birbirleri için atan Demir ile Züleyha, birlikte bir tatil yapmak ve yaşamlarında ilk defa gerçekten bir çift olabilmek adına tatile gidiyor.