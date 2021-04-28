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Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolleri sette birbirine girdi! Hakaretler havada uçuştu

28.04.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV’de yayınlanan Biz Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncuları Murat Ünalmış ile Kerem Alışık, sette birbirine girdi. Hakaretlerin havada uçuştuğu tartışmanın ardından Bir Zamanlar Çukurova’nın çekimleri iptal edildi.

ATV’de üç sezondur yayın hayatına devam eden Bir Zamanlar Çukurova’da gergin anlar yaşandı. Devamlı tartışmanın yaşandığı setteki sorunları çözmek isteyen yapımcı Timur Savcı, çekimlerin yapıldığı Adana'ya giderek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Fakat Savcı'nın çabalarına karşın Kerem Alışık, bir sahneyi değiştirmek isteyince diğer başrol oyuncu Murat Ünalmış ile tartışmaya tutuştu.

Bir Zamanlar Çukurova’da tartışma

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmen Murat Saraçoğlu'nun olduğu bir çekim sırasında Kerem Alışık sahneyi değiştirmeye çalıştı.
Bunun üzerine Murat Ünalmış senaryonun manipüle edildiğini belirterek duruma itiraz edince ortalık gerildi.
Alışık, Ünalmış'a hakaret edince tansiyon bir anda yükseldi. Yönetmen Saraçoğlu seti paydos etti.
Bu sırada tartışma yönetmen tarafından da kayda alındı ve görüntüler yapım şirketine iletildi.
Öte yandan geçen aylarda Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden başrol oyuncularından Uğur Güneş'in de Kerem Alışık'la yaşadığı gerilim yüzünden diziden ayrıldığı ileri sürülmüştü.
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Anahtar Kelimeler:
atv Bir Zamanlar Çukurova dizisi
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