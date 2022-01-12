Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı 'Şehsuvar' karakteriyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Bülent Polat, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor. Polat'ın öğretmen eşi Duygu Şenoğlu, duru güzelliğiyle beğeni topladı.
1979 yılında Tunceli'de dünyaya gelen Zaza kökenli oyuncu Bülent Polat, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu dizisiyle ekran macerasına başladı.
Profesyonel tiyatro hayatına 1993 yılında adım atan Polat; Yer Gösterme, Sokak Kedisi, Ormanların Barış Ateşi gibi oyunlarda sahneye çıktı.
Çiçek Taksi ve Yılan Hikayesi gibi yapımlarda oynayan Polat, 2004 yılında yer aldığı Avrupa Yakası dizisiyle sarsılmaz bir ün yakaladı.
42 yaşındaki ünlü oyuncu, 2015 yılında öğretmen sevgilisi Duygu Şenoğlu ile dünyaevine girdi.
Doğa adında bir çocukları bulunan çift, aşklarını magazin basınından uzak yaşamayı tercih ediyor.
Polat'ın eşi Duygu Şenoğlu, duru güzelliğiyle beğeni topluyor.
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