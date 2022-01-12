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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

12.01.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği 'Gaffur' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Bülent Polat'ın gözlerden uzak yaşayan öğretmen eşi Duygu Şenoğlu, güzelliğiyle dikkat çekti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı 'Şehsuvar' karakteriyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Bülent Polat, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor. Polat'ın öğretmen eşi Duygu Şenoğlu, duru güzelliğiyle beğeni topladı.

1979 yılında Tunceli'de dünyaya gelen Zaza kökenli oyuncu Bülent Polat, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu dizisiyle ekran macerasına başladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

Profesyonel tiyatro hayatına 1993 yılında adım atan Polat; Yer Gösterme, Sokak Kedisi, Ormanların Barış Ateşi gibi oyunlarda sahneye çıktı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

Çiçek Taksi ve Yılan Hikayesi gibi yapımlarda oynayan Polat, 2004 yılında yer aldığı Avrupa Yakası dizisiyle sarsılmaz bir ün yakaladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

42 yaşındaki ünlü oyuncu, 2015 yılında öğretmen sevgilisi Duygu Şenoğlu ile dünyaevine girdi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

Doğa adında bir çocukları bulunan çift, aşklarını magazin basınından uzak yaşamayı tercih ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

Polat'ın eşi Duygu Şenoğlu, duru güzelliğiyle beğeni topluyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı!


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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Bülent Polat
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