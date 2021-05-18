Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna İlayda Çevik Betül karakteri ile dahil oldu!

En son 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide izleyici karşısına çıkan İlayda Çevik, kısa bir aranın ardından 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisiyle ekranlara geri dönüyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer: İlayda Çevik kadroya dahil oluyor!

Atv ekranlarında 3 sezondur yayın hayatına devam eden başarılı dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor.

İlayda Çevik kadroya dahil oldu Fenomen dizinin kadrosuna başarılı oyuncu İlayda Çevik dahil oldu. Bu hafta 97. yeni bölümüyle ekranlara gelecek dizide genç oyuncu Betül karakterine hayat verecek.

Betül karakterine hayat verecek Yeni karakter Betül'den Birsen Altuntaş'ın haberinde, "Şermin Yaman’ın kızı, Demir Yaman’ın kuzeni olarak diziye giriyor. 3 Sezondur, adı her aile krizinde geçen, özellikle ilk iki sezonda Şermin ve Sabahattin’in boşanmalarında uzakta da olsa etkisi büyük olan Betül, baba evine dönüyor." şeklide bahsedildi.

Bir Zamanlar Çukurova'nı n son bölümünde neler yaşandı? Ümit kendine geldiğinde, başına gelenlerden Demir'i sorumlu tutar. Tahliye olacağını beklerken, Demir tekrar cezaevine döner. Kimsenin haberi yoktur ama aslında Demir'in evden ayrıldığında Ümit'in sapasağlam olduğunu Müjgan görmüştür. Üstelik Müjgan, Ümit'e olanları öğrenince Fikret'in yanından da ayrılacaktır.

Ümit kendine geldiğinde, başına gelenlerden Demir'i sorumlu tutar. Tahliye olacağını beklerken, Demir tekrar cezaevine döner. Kimsenin haberi yoktur ama aslında Demir'in evden ayrıldığında Ümit'in sapasağlam olduğunu Müjgan görmüştür. Üstelik Müjgan, Ümit'e olanları öğrenince Fikret'in yanından da ayrılacaktır.