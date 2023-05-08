Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'siydi! Selin Yeninci son pozlarıyla beğeni topladı

Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini canlandırarak ününe ün katan Selin Yeninci paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Oyunculuğuyla hayran bırakan Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci sosyal medyayı aktif kullanıyor. Annenin Sırrıdır Çocuk'taki rolüyle de o dönem büyük beğeni toplayan Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alırken burun ameliyatı olmuştu.

Estetik ameliyat sonrası değişimiyle ve cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı oyuncu son pozlarıyla beğeni topladı.



Güzelliğiyle beğeni toplayan Selin Yeninci'ye "Saniye ne güzel olmuşsun" yorumları yağdı.