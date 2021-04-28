Bir Zamanlar Çukurova'nın setinde başroller birbirine girdi! Hakaretler havada uçuştu

ATV’de üç sezondur yayın hayatına devam eden Bir Zamanlar Çukurova’da gergin anlar yaşandı. Devamlı tartışmanın yaşandığı setteki sorunları çözmek isteyen yapımcı Timur Savcı, çekimlerin yapıldığı Adana'ya giderek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Fakat Savcı'nın çabalarına karşın Kerem Alışık, bir sahneyi değiştirmek isteyince diğer başrol oyuncu Murat Ünalmış ile tartışmaya tutuştu.

Bir Zamanlar Çukurova’da tartışma

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmen Murat Saraçoğlu'nun olduğu bir çekim sırasında Kerem Alışık sahneyi değiştirmeye çalıştı.

Bunun üzerine Murat Ünalmış senaryonun manipüle edildiğini belirterek duruma itiraz edince ortalık gerildi.

Alışık, Ünalmış'a hakaret edince tansiyon bir anda yükseldi. Yönetmen Saraçoğlu seti paydos etti.

Bu sırada tartışma yönetmen tarafından da kayda alındı ve görüntüler yapım şirketine iletildi.