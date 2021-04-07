Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Hünkar Yaman sürprizi!

Başrollerini Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Hilal Altınbilek, Nazan Kesal ve Furkan Palalı gibi güçlü isimlerin paylaştığı ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın merakla beklenen 91’inci bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.
İŞTE O ŞİİR
Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir şey Var
Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına
Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır
Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana
Ataol Behramoğlu
Başrollerini Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Hilal Altınbilek, Nazan Kesal ve Furkan Palalı gibi güçlü isimlerin paylaştığı ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın merakla beklenen 91’inci bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.
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