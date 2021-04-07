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Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Hünkar Yaman sürprizi!

ATV’nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 91’inci bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda 71'inci bölümde diziye veda eden Hünkar karakterinin sesi izleyicileri heyecanlandırdı.

HÜNKAR YAMAN DÖNÜYOR MU?

ATV’de 3. Sezonu ile ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde büyük sürprizler yaşanacak. Dizinin son bölümünde Fikret ile Demir yüzleşti. Bu yüzleşmeden ölüm çıkmazken Fikret tam Çukurova’ya veda edecekken ilçenin her yerine asılmış bir kağıda denk geldi. Bu durum sonrası Fikret gitmekten vazgeçti ve Ümit ile birlikte Demir’e zarar vermeyi sürdürecek.

Son bölümde yaşananlar böyleyken yeni bölümde Hünkar Yaman sürprizi var. Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Hünkar Yaman yani Vahide Perçin senaryo gereği Behice tarafından öldürülüp diziden ayrılmıştı. Dizinin yeni bölüm tanıtımında Hünkar Yaman karakterini oynayan Vahide Perçin bir şiir seslendiriyor. Yeni bölümde Hünkar Yaman’dan esintiler göreceğiz.

Başrollerini Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Hilal Altınbilek, Nazan Kesal ve Furkan Palalı gibi güçlü isimlerin paylaştığı ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın merakla beklenen 91’inci bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Ataol Behramoğlu’na ait şiirin yer aldığı fragmanda, şiiri 3 sezon boyunca Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin seslendirdi. Usta oyuncunun fragmanda yer alması geniş merak uyandırdı.

İŞTE O ŞİİR Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir şey Var Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var: Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana Ataol Behramoğlu