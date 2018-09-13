Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler, konusu nedir? Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu akşam ilk bölümü ile atv ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulacak. Yönetmenliğini Faruk Teber'in yaptığını dizinin yapımcılığını ise TİMS&B Productions üstleniyor. 1970lerin Adana'sı için 450 kişilik bir ekip dev bir plato inşa etti. Hikaye, ayrı düşmüş iki sevgilinin hikayesini ve ailelerinin geçmişlerine dair sırları içeriyor. Geniş oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova dizisi nerede çekiliyor merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler, konusu nedir? Fragmanları ile Bir Zamanlar Çukurova dizisi detayları haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aşkı için öldürmeyi göze almış "YILMAZ" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "ZÜLAYHA"nın hikayesi var "Bir zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "HÜNKAR"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göza alan "DEMİR"de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin bir oyuncu kadrosuyla seyircinin karşısına çıkacak.