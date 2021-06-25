Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde Demir Yaman öldü mü? Diziden ayrılan Murat Ünalmış veda mesajı paylaştı

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, 24 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelen 102. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ve Demir Yaman karakteriyle beğeni toplayan Murat Ünalmış, sezon finalinde Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı.

Son sahnede eşkıyalar konağı basarak her yeri yakıp yıkmaya başladı. Ünalmış'ın canlandırdığı Demir Yaman karakteri ise ortadan kayboldu. Demir'e ne olduğu ise yeni sezonda belli olacak. Sezon finalinde diziden ayrılan ünlü oyuncu Murat Ünalmış ise Instagram hesabından diziye veda paylaşımı yaptı.

"BENİM İÇİN BİR HİKAYENİN DAHA SONU GELDİ"

Murat Ünalmış veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi.

Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese..

Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana’nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere..."

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır.



Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır! Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır. Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır. Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir.

FİKRET BİR KEZ DAHA DEMİR'E DOST ELİNİ UZATIYOR

Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir.

Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır. Fikret ve Demir'in yakaladıkları ipucunun peşinden aldıkları yol onları kardeş hale getirirken, Yamanlara karşı savaşan gizli düşmanı da evin içine girecek kadar harekete geçirecektir.

EŞKIYA KONAKTA

Avcı köpeklerinin bulduğu cesedin kimliği tespit edilince, savcılık da harekete geçer. Demir, baş şüphelidir. Ancak o sırada Demir de bir kaçırılma olayı için savcının kapısını çalacaktır.

Tüm bunlar olurken, Fikret büyük bir ipucu yakalar. İkisi bu ipucunun peşinden büyük bir operasyon düzenlemeye karar verirler! Onlar büyük oyunun peşindeyken, olaylar gittikçe çığırından çıkar.

Ta ki eşkıya tekrar konağı basıp, taş taş üstünde bırakmayana, her yeri alev alev yakana kadar.

