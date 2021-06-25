MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde Demir Yaman öldü mü? Diziden ayrılan Murat Ünalmış veda mesajı paylaştı

Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde Demir Yaman öldü mü? Diziden ayrılan Murat Ünalmış veda mesajı paylaştı

25.06.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 102. son bölümüyle sezon finali yaptı. Ekim ayına kadar ekrana ara verecek olan Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finalinde şok bir ayrılık yaşandı. Son sahnede eşkıyalar konağı basarak her yeri ateşe verdi. Çıkan çatışma sırasında ise Demir ortadan kayboldu. Demir Yaman'ı canlandıran ünlü oyuncu Murat Ünalmış ise diziden ayrıldı. Murat Ünalmış, üç sezondur başrol oynadığı diziye Instagram'dan veda paylaşımı yaptı.

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, 24 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelen 102. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ve Demir Yaman karakteriyle beğeni toplayan Murat Ünalmış, sezon finalinde Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı.

102-bolum-sezon-finali-foto-galeri-1624437410614

Son sahnede eşkıyalar konağı basarak her yeri yakıp yıkmaya başladı. Ünalmış'ın canlandırdığı Demir Yaman karakteri ise ortadan kayboldu. Demir'e ne olduğu ise yeni sezonda belli olacak. Sezon finalinde diziden ayrılan ünlü oyuncu Murat Ünalmış ise Instagram hesabından diziye veda paylaşımı yaptı.

demir1

"BENİM İÇİN BİR HİKAYENİN DAHA SONU GELDİ"

Murat Ünalmış veda mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi.
Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese..
Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana’nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere..."

MU12

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır.
102-bolum-sezon-finali-foto-galeri-1624437409445

Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır! Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır. Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır. Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir.

102-bolum-sezon-finali-foto-galeri-1624437401640

FİKRET BİR KEZ DAHA DEMİR'E DOST ELİNİ UZATIYOR

Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir.

102-bolum-sezon-finali-foto-galeri-1624437402839

Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır. Fikret ve Demir'in yakaladıkları ipucunun peşinden aldıkları yol onları kardeş hale getirirken, Yamanlara karşı savaşan gizli düşmanı da evin içine girecek kadar harekete geçirecektir.

102-bolum-sezon-finali-foto-galeri-1624437403582

EŞKIYA KONAKTA

Avcı köpeklerinin bulduğu cesedin kimliği tespit edilince, savcılık da harekete geçer. Demir, baş şüphelidir. Ancak o sırada Demir de bir kaçırılma olayı için savcının kapısını çalacaktır.

102-bolum-sezon-finali-foto-galeri-1624437403893

Tüm bunlar olurken, Fikret büyük bir ipucu yakalar. İkisi bu ipucunun peşinden büyük bir operasyon düzenlemeye karar verirler! Onlar büyük oyunun peşindeyken, olaylar gittikçe çığırından çıkar.

102-bolum-sezon-finali-foto-galeri-1624437408430

Ta ki eşkıya tekrar konağı basıp, taş taş üstünde bırakmayana, her yeri alev alev yakana kadar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldıPeş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı
Görenleri şaşkına çevirdi! Etçil ve büyüklüğü 20 santimetreGörenleri şaşkına çevirdi! Etçil ve büyüklüğü 20 santimetre
Bir Zamanlar Çukurova neden sezon finali yapıyor?Bir Zamanlar Çukurova neden sezon finali yapıyor?
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Murat Ünalmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi

Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Artış harekete geçirdi! Tüm ülkeyi etkileyecek yeni karar

Artış harekete geçirdi! Tüm ülkeyi etkileyecek yeni karar

Yabancı 'Thodex'! Dev kripto para vurgunu

Yabancı 'Thodex'! Dev kripto para vurgunu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Müjdemi isterim

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Müjdemi isterim

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Kocam yokken onunla yatıyorum

Kocam yokken onunla yatıyorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.