MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Demir ve Ümit aşkı başlıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 32. bölüm fragmanı izle!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Demir ve Ümit aşkı başlıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 32. bölüm fragmanı izle!

03.02.2021 22:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 4 Şubat Perşembe ekrana gelecek olan 32. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Bir Zamanlar Çukurova'ya yeni katılan Hande Soral'ın canlandırdığı Ümit karakteriyle Demir'in arasındaki yakınlaşma dikkat çekecek. Demir ve Ümit baş başa yemeğe çıkıyor. Demir ise Ümit'ten etkilendiğini her adımıyla gösterecek. Peki Demir ve Ümit sevgili mi olacak?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 82. son bölümüyle 4 Şubat Perşembe akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Züleyha, Demir’in masasında bulduğu mektupla şaşkına dönecektir. Ancak mektubu kimin bıraktığının peşine düşmeden önce Hünkar Yaman’ın eşyalarının satılacağı müzayede için işi başından aşkın olduğundan mektubu kimin bıraktığının hemen peşine düşemeyecektir.

resize-6w3a0574-vgfz

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA NELER OLACAK?

Eşyalar, Çocuk Esirgeme Kurumu için satılacak ve Züleyha’nın bağışladığı bir araziye çocuklar için yaz kampı inşa edilecektir. Evde de hem çalışanlar hem çocukları ile mutlu bir dönem yaşayan Züleyha, Demir ile ayrı odalarda süren hayatlarında kendisi fark etmese de ikilem içindedir. Demir, akşam yemeklerine katılmadığında onun burkulan yüreğini Sevda görür ve dillendirir.

resize-6w3a0467-VROo

DEMİR ÜMİT’İN AKINTISINA KAPILDI!

Hastanede başhekim olarak işleri yoluna koymaya çalışan Ümit, hemen her adımında ya Müjgan ile ya da onun kurduğu bir düzen ile karşılaşacaktır.

resize-6w3a0472-Z2q8

Üstelik o bu işlerle boğuşurken, Züleyha ve Demir, şirketteki işleri ve Züleyha’nın bulduğu mektubu konuşmak için baş başa yemektedir. Ümit, hızla bir plan yaparak Demir ile yalnız kalmanın yolunu bulacaktır!

resize-6w3a0477-bIcK

MÜJGAN YİNE BEHİCE’NİN AKLI İLE HAREKETE GEÇİYOR!

Konağa döndüğünde, hiçbir şeyi eskisi gibi bulamayan Behice, evdekilere emirler yağdıracaktır. Ancak bu kez, hiçbir dediği yerine getirilmez. Fekeli, bir kez daha evinde Behice’nin insanlara kötü davranmasına müsamaha göstermeyecek ve onu evden yine uzaklaştıracaktır.

resize-6w3a0481-0tWI

Konaktan çıkarılan Behice kayıp 30 milyonun peşindedir hala. Müjgan ise yine Fekeli’yi üzecek ve kendisini kötü duruma düşürecek kararlar alarak, Yaman Çitfliği’ne gidecektir! Behice ise, yapılanlardan memnun, kayıp 30 milyonun peşindedir.

Ancak Behice de Müjgan da Yılmaz’ın paralarının Züleyha’da olduğuna emin olduklarından başka bir yere bakmak akıllarına gelmeyecektir.

resize-6w3a6474-QXZn

SEVDA KONAKTAKİLERE KOL KANAT GERİYOR, SANİYE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRIYOR

Gülten, yeni gelin olsa da ev işlerine yardım etmek ister ama hem diğer çalışanlar hem de Sevda ona engel olacaktır. Çünkü, henüz balayında sayılmalıdır.

Onun mutluluğu ile düğünü yapılamamış olmasının hüznü daha da ortaya çıkan Fadik, Sevda’dan büyük destek görecektir. Hatta, hala kayıp olan Raşit'i birlikte arayacaklardır.

resize-6w3a6617-sXeb

Sevda’nın sevgi dolu hallerine itiraz edemese de Hünkar’ın yerinde olmasından çok rahatsız olan Saniye ise ne yapacağını bilemeyecektir. Ancak yine de tüm kadınlar el ele, Hünkar Yaman için düzenlenen müzayede için çalışacaktır.

ŞERMİN YAMAN SOYADININ HAKKINI VERİRKEN, FEKELİ HERKESİ AĞLATIR

Şehir kulübünde Şermin önderliğinde müzayede hazırlıkları tamamlanacak, hatta Şermin gecenin sunuculuğunu ve müzayedenin yöneticiliğini de üstlenecektir.

resize-6w3a6647-VIW2

40 yıllık sevdasının tüm eşyalarını bir arada gören Fekeli, zor dakikalalar yaşayacaktır. Ancak en çok Hünkar’ın bir eşarbına yüklü bir rakam ödeyip eline aldığında yürekleri yakacaktır.

resize-6w3a6665-AQiw
Başarı ile biten gecenin sabahında başlayan çocuk kampı inşaatı, Çukurova’daki herkes için büyük bir sürpriz barındırmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 50. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız'ın bebek sevinci Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 50. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız'ın bebek sevinci
Kanal D'nin yeni bombası! Aile komedisine az kaldı...Kanal D'nin yeni bombası! Aile komedisine az kaldı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık son durumu açıkladı: Günlük vaka sayısı 8 bini geçti

Bakanlık son durumu açıkladı: Günlük vaka sayısı 8 bini geçti

Hayvan hakları yasasında neler var? AK Partili Zengin duyurdu

Hayvan hakları yasasında neler var? AK Partili Zengin duyurdu

Fatih Terim'den İrfan Can Kahveci'ye sert sözler!

Fatih Terim'den İrfan Can Kahveci'ye sert sözler!

Eşi ve sevgilisiyle yaşıyordu! Flaş gelişme

Eşi ve sevgilisiyle yaşıyordu! Flaş gelişme

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Usta oyuncudan acı haber!

Usta oyuncudan acı haber!

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

'Selin Komiser'e şok! Güpegündüz...

'Selin Komiser'e şok! Güpegündüz...

Diğer Haberler

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 50. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız'ın bebek sevinci

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 50. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız'ın bebek sevinci

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekrana dönüyor!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekrana dönüyor!

Şevval Şahin'in bitmeyen Bali tatili! Bikinisi olay...

Şevval Şahin'in bitmeyen Bali tatili! Bikinisi olay...

Kırmızı Oda 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda'nın kadrosuna Pınar Deniz ve Gökhan Yıkılkan da katıldı!

Ünlü oyuncular Kırmızı Oda'ya katıldı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. son bölümde sürpriz isim! Çukur'un Paşa'sı Çetin Sarıkartal EDHO'ya katıldı!

Çukur'dan EDHO'ya bomba transfer!

Masumlar Apartmanı son bölüme Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Affet damga vurdu! Naci'den Safiye'ye romantik sürpriz

Masumlar Apartmanı'na damga vuran anlar! Safiye herkesi şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.