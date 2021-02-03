Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Demir ve Ümit aşkı başlıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 32. bölüm fragmanı izle!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 82. son bölümüyle 4 Şubat Perşembe akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Züleyha, Demir’in masasında bulduğu mektupla şaşkına dönecektir. Ancak mektubu kimin bıraktığının peşine düşmeden önce Hünkar Yaman’ın eşyalarının satılacağı müzayede için işi başından aşkın olduğundan mektubu kimin bıraktığının hemen peşine düşemeyecektir. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA NELER OLACAK? Eşyalar, Çocuk Esirgeme Kurumu için satılacak ve Züleyha’nın bağışladığı bir araziye çocuklar için yaz kampı inşa edilecektir. Evde de hem çalışanlar hem çocukları ile mutlu bir dönem yaşayan Züleyha, Demir ile ayrı odalarda süren hayatlarında kendisi fark etmese de ikilem içindedir. Demir, akşam yemeklerine katılmadığında onun burkulan yüreğini Sevda görür ve dillendirir. DEMİR ÜMİT’İN AKINTISINA KAPILDI! Hastanede başhekim olarak işleri yoluna koymaya çalışan Ümit, hemen her adımında ya Müjgan ile ya da onun kurduğu bir düzen ile karşılaşacaktır.