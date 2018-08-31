İSTANBUL (AA) - Yeni dizi "Bir Zamanlar Çukurova", yeni sezonda izleyiciyle buluşacak.

Başrollerini Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek'in yanı sıra Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur paylaştığı dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstlendi.

Atv'de yayımlanacak dizinin konusu şöyle:

"1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir."

