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’Bir Zamanlar İstanbul’ 15 ilçede ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 14:47 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gösteri Sanatları Merkezi yeni oyunları Bir Zamanlar İstanbul ile tiyatroseverlerle buluşuyor.

’Bir Zamanlar İstanbul’ 15 ilçede ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gösteri Sanatları Merkezi yeni oyunları Bir Zamanlar İstanbul ile tiyatroseverlerle buluşuyor. Oyun Mayıs ayı sonuna kadar 15 ilçede ücretsiz olarak sahnelenecek.
Tek perdelik komedi Bir Zamanlar İstanbul; 1993 yılı İstanbul’unu bir mahalle çarşısından, özlenilen insan ilişkileri eşliğinde seyircisine aktarıyor. Oyun, dönemin İstanbul’una ait siyasi ve sosyolojik problemleri hatırlatırken, dönemi yaşayanlar için bir hafıza tazelemesi niteliği de taşıyor.
Yazarlığını ve yönetmenliğini Tufan Yılmaz’ın üstlendiği Bir Zamanlar İstanbul’un dramaturjisi ise Esranur Olgaç’a ait.
Oyun, Mayıs ayı sonuna kadar İBB’ye bağlı 15 kültür merkezinde ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.
Bir Zamanlar İstanbul 17 Mart Pazar İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi, 20 Mart Çarşamba Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi, 21 Mart Perşembe İBB Başakşehir Kültür Merkezi ve 24 Mart Pazar İBB Cem Karaca Kültür Merkezi’nde izlenebilir. Oyunun başlama saati 20.00.
Gösteri Sanatları Merkezi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’na bağlı olarak unutulmaya yüz tutan değerleri sahneye taşımak amacıyla faaliyet gösteriyor.

’Bir Zamanlar İstanbul’ 15 ilçede ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşuyor

’Bir Zamanlar İstanbul’ 15 ilçede ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşuyor

’Bir Zamanlar İstanbul’ 15 ilçede ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşuyor

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