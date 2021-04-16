Bir Zamanlar Kıbrıs 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Türk jetleri Kıbrıs semalarında! Bir Zamanlar Kıbrıs 3. son bölümde neler oldu?

Bu kozun kaynağı Sovyetler Birliği’dir. Ankaralı'nın Sovyetler Birliği’nde görev yaptığı zamanlarda bir Azeri Türkü olarak neler yaptığı da ortaya çıktı.

Ankaralı ise Lefkoşa’da biriken yaralıların ve Binbaşı Nihat’ın ailesinin naaşlarının Türkiye’ye sevk edilebilmesi için bir intihar görevine girer; adadaki İngiliz yüksek komiserliğini tek başına basacak, Türkiye’nin yardım uçağının yaralıları alıp kalkması konusunda onlara dair elindeki büyük kozu kullanacaktır.

Ama bunun farkına varan biri vardır.

Kemal, onları kontrol noktasından geçirebilmek için kendini feda etmeye karar verir.

Kızı ve karısının öldürüldüğünü düşünen Kemal’in şimdi tek amacı vardır, durumu iyice ağırlaşan babasını ve gittikçe eksilen göç kafilesini, Ankaralı’nın kurduğu çadır kente sağ salim götürebilmek.

Başrollerini Ahmet Kural , Serkan Çayoğlu , Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 22 Nisan Perşembe ekrana gelecek olan 4. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

İnci ve Müge, esirhaneden ilk kez dışarı çıkarken; Ankaralı’nın nişanlısı Ayşe ise aşkı için büyük bir çılgınlığın eşiğindedir.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU



1963, Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli, kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.



Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

Gerçek olaylardan yola çıkılan hikâyede Rauf Denktaş-Dr Küçük ve aileleri, Makaryos ve diğer Rum liderler ile yaseminler adası Kıbrıs başroldedir.

