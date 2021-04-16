MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Zamanlar Kıbrıs 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Türk jetleri Kıbrıs semalarında! Bir Zamanlar Kıbrıs 3. son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Kıbrıs 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Türk jetleri Kıbrıs semalarında! Bir Zamanlar Kıbrıs 3. son bölümde neler oldu?

16.04.2021 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in iddialı dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın 3. bölümüyle ekrana geldi. Rauf Denktaş öncülüğünde Kıbrıs Türk halkının kurtuluş mücadelesini ekrana taşıyan dizinin 4. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Türkiye, Kıbrıs'a müdahale hakkını kullanıyor ve Türk jetleri Kıbrıs semalarında uçuyor. Türk jetlerinin sesini duyan Rauf Denktaş ve Ankaralı ise büyük sevinç yaşıyor.

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 22 Nisan Perşembe ekrana gelecek olan 4. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

6e2c24a5-ef64-4b0c-b8e6-50bdfacf2b25

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızı ve karısının öldürüldüğünü düşünen Kemal’in şimdi tek amacı vardır, durumu iyice ağırlaşan babasını ve gittikçe eksilen göç kafilesini, Ankaralı’nın kurduğu çadır kente sağ salim götürebilmek.

7bfab2fc-e06b-48a5-8e75-802221c746e7

Kemal, onları kontrol noktasından geçirebilmek için kendini feda etmeye karar verir.

a34a58a7-6a23-453a-a983-4f8144b713ba

Ama bunun farkına varan biri vardır.

9ed6a2f3-9f88-4da4-b376-f5cce08b94ad

Ankaralı ise Lefkoşa’da biriken yaralıların ve Binbaşı Nihat’ın ailesinin naaşlarının Türkiye’ye sevk edilebilmesi için bir intihar görevine girer; adadaki İngiliz yüksek komiserliğini tek başına basacak, Türkiye’nin yardım uçağının yaralıları alıp kalkması konusunda onlara dair elindeki büyük kozu kullanacaktır.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 2. bölümde yürek yakan küvet katliamı sahnesi! Saldırıda hayatını kaybedenlere adandıBir Zamanlar Kıbrıs dizisi 2. bölümde yürek yakan küvet katliamı sahnesi! Saldırıda hayatını kaybedenlere adandı

Bu kozun kaynağı Sovyetler Birliği’dir. Ankaralı'nın Sovyetler Birliği’nde görev yaptığı zamanlarda bir Azeri Türkü olarak neler yaptığı da ortaya çıktı.

a8dc0053-feb2-4766-a845-ab52138ed767

İnci ve Müge, esirhaneden ilk kez dışarı çıkarken; Ankaralı’nın nişanlısı Ayşe ise aşkı için büyük bir çılgınlığın eşiğindedir.

ad146e34-12c2-482c-a335-f4d80bb2838e

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU

ca8edad5-0c07-40cf-9da5-914adeb29730
1963, Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

resize-ont-9782-7WQr

Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli, kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.
resize-ont-9517-81Kc
Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

Gerçek olaylardan yola çıkılan hikâyede Rauf Denktaş-Dr Küçük ve aileleri, Makaryos ve diğer Rum liderler ile yaseminler adası Kıbrıs başroldedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Camdaki Kız yeni bölümden çarpıcı fragman! Nalan zor durumdaCamdaki Kız yeni bölümden çarpıcı fragman! Nalan zor durumda
Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Ahmet Kural Serkan Çayoğlu Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

CHP'li Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarda çekildiği fotoğrafa tepki

CHP'li Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarda çekildiği fotoğrafa tepki

Bakan Koca'dan aşı uyarısı

Bakan Koca'dan aşı uyarısı

Bakan Çavuşoğlu'ndan Dendias'a sert tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan Dendias'a sert tepki

Beşiktaş'ın Avcı'ya ödeyeceği tazminat belli oldu

Beşiktaş'ın Avcı'ya ödeyeceği tazminat belli oldu

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Esra Erol'u çılgına çeviren olay! Kuma gitmişti şimdi de...

Esra Erol'u çılgına çeviren olay! Kuma gitmişti şimdi de...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Dudak dudağa kutlama

Dudak dudağa kutlama

Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.