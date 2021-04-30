Bir Zamanlar Kıbrıs 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Demir Karahan, Efsane karakteriyle damga vurdu! Bir Zamanlar Kıbrıs 5. son bölümde neler oldu?

Kemal, Derviş’in yaşadığını üstelik karısı ve kızıyla bir arada olduğunu öğrenir.

Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın, yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Kıbrıs', 29 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da yeni bölümüyle TRT 1'de yayınlanacak.

77 yaşındaki usta oyuncu Demir Karahan, 1998-2002 yılları arasında ekrana gelen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde olduğu Deli Yürek dizisindeki 'Ağabey' rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Tecrübesi ve görevlerinde gösterdiği üstün başarılar dolayısıyla Teşkilat'ta efsane ünvanını alan karakter, Ankaralı'nın (Serkan Çayoğlu) hayatında kişisel bir önem taşıyor. Efsane'nin, Teşkilat'a dönüşü Ankaralı'nın gizemlerle dolu geçmişine de ışık tutmaya başladı.

Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümde usta oyuncu Demir Karahan da Efsane karakteriyle seyirci karşısına çıktı.

Başrollerini Ahmet Kural , Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nin 6 Mayıs Perşembe ekrana gelecek olan 6. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Onların yanına tehlikeli bir yolculuğa çıkarken karşısında bir engel bulur: Ankaralı. Türk hasta ve doktorları teslim almak üzere Rum tarafına geçen Ankaralı, bu meselede Samson’un onlara bir oyun oynayacağının farkındadır.

Gerilim yüklü esir tesliminde Kemal, Ankaralı, İnci, Samson, Sandy, Grivas ve Makaryos aynı binada bir aradadır.

Kemal, karısı ve kızını kurtarmak için bile isteye Samson’un ölüm tuzağına çekilir.

Günler sonra İnci ve Müge’yle ilk kez buluşan Kemal, şimdi onları almak için canını vermeye hazırdır.

Diğer yanda ise, Makaryos’un Bereli avı sürmektedir.

Makaryos’a destek veren SSCB’nin KGB’yi de oyuna sürmesi ile Bereli için zor zamanlar başlar.

Adaya gelmek üzere yola çıkan Ayşe’yi, Mersin’de büyük bir sürpriz beklerken Hamitköy’de kalanlar hiç beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kalır: İnci ve Müge’den sonra Mine’yi de kaybetme ihtimali aileyi perişan eder.



