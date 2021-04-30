MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Zamanlar Kıbrıs 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Demir Karahan, Efsane karakteriyle damga vurdu! Bir Zamanlar Kıbrıs 5. son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Kıbrıs 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Demir Karahan, Efsane karakteriyle damga vurdu! Bir Zamanlar Kıbrıs 5. son bölümde neler oldu?

30.04.2021 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in iddialı dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın 5. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümüne usta oyuncu Demir Karahan da Efsane karakteriyle damga vurdu. Bir döneme damga vuran Deli Yürek dizisindeki 'Ağabey' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Demir Karahan, 'Efsane' lakaplı bir devlet görevlisini canlandırmaya başladı. Rauf Denktaş öncülüğünde Kıbrıs Türk halkının kurtuluş mücadelesini ekrana taşıyan dizinin 6. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 6 Mayıs Perşembe ekrana gelecek olan 6. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümde usta oyuncu Demir Karahan da Efsane karakteriyle seyirci karşısına çıktı.

demirkarahan222

Tecrübesi ve görevlerinde gösterdiği üstün başarılar dolayısıyla Teşkilat'ta efsane ünvanını alan karakter, Ankaralı'nın (Serkan Çayoğlu) hayatında kişisel bir önem taşıyor. Efsane'nin, Teşkilat'a dönüşü Ankaralı'nın gizemlerle dolu geçmişine de ışık tutmaya başladı.

demir

DELİ YÜREK'TEKİ AĞABEY ROLÜYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

77 yaşındaki usta oyuncu Demir Karahan, 1998-2002 yılları arasında ekrana gelen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde olduğu Deli Yürek dizisindeki 'Ağabey' rolüyle hafızalara kazınmıştı.

taB

Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın, yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Kıbrıs', 29 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da yeni bölümüyle TRT 1'de yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kemal, Derviş’in yaşadığını üstelik karısı ve kızıyla bir arada olduğunu öğrenir.

0c294ac7-643b-4e0e-9361-73fa052eabbc

Onların yanına tehlikeli bir yolculuğa çıkarken karşısında bir engel bulur: Ankaralı. Türk hasta ve doktorları teslim almak üzere Rum tarafına geçen Ankaralı, bu meselede Samson’un onlara bir oyun oynayacağının farkındadır.

8eaf6205-3194-4bd0-ae7d-627bc68ff9dd

Gerilim yüklü esir tesliminde Kemal, Ankaralı, İnci, Samson, Sandy, Grivas ve Makaryos aynı binada bir aradadır.

17d2b8a2-4fa8-494e-9818-18b4ebc43627

Kemal, karısı ve kızını kurtarmak için bile isteye Samson’un ölüm tuzağına çekilir.

37bb9c32-ac95-47fc-8012-5e6a77252790

Günler sonra İnci ve Müge’yle ilk kez buluşan Kemal, şimdi onları almak için canını vermeye hazırdır.

232722c5-e862-4ad4-a2d8-5611fd70054b

Diğer yanda ise, Makaryos’un Bereli avı sürmektedir.

03417280-9529-4945-a81a-388eecff02f8

Makaryos’a destek veren SSCB’nin KGB’yi de oyuna sürmesi ile Bereli için zor zamanlar başlar.

bf14d8f1-672c-4d5a-95b7-bfbc13cac711

Adaya gelmek üzere yola çıkan Ayşe’yi, Mersin’de büyük bir sürpriz beklerken Hamitköy’de kalanlar hiç beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kalır: İnci ve Müge’den sonra Mine’yi de kaybetme ihtimali aileyi perişan eder.

c2f1976c-9a7d-4b59-ad53-adccb511ea0d

d65a7010-8a91-4979-b44d-44bdfadd83ff

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Teşkilat'a damga vuracak! Yunan jetleri peşlerindeTeşkilat'a damga vuracak! Yunan jetleri peşlerinde
Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Ahmet Kural Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

İçişleri Bakanlığı: Çalışma izni belgesi e-Devlet üzerinden alınabilecek

İçişleri Bakanlığı: Çalışma izni belgesi e-Devlet üzerinden alınabilecek

Cüneyt Arkın takipçilerini 60 sene önceye götürdü

Cüneyt Arkın takipçilerini 60 sene önceye götürdü

Dikkat! 17 gün kesintisiz sürecek

Dikkat! 17 gün kesintisiz sürecek

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkılmıştı! İkizi olayın iç yüzünü anlattı

Annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkılmıştı! İkizi olayın iç yüzünü anlattı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Sadakatsiz itirafı! "Küfür yağıyor"

Sadakatsiz itirafı! "Küfür yağıyor"

Yeşim Salkım Nihat Hatipoğlu'na isyan etti!

Yeşim Salkım Nihat Hatipoğlu'na isyan etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.