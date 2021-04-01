Bir Zamanlar Kıbrıs başlıyor! Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölümüyle bu akşam TRT 1 ekranlarında!

"1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.

TMC Film'in yapımını; Erol Avcı'nın ise yapımcılığını üstlendiği, Emre Özdür ile Başar Başaran'ın elinden çıkan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin konusu ise şu şekilde:

Çekimleri kardeş vatan Kıbrıs'ta devam eden Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin senaristliğini Emre Özdür ve Başar Başaran yaparken yönetmenlik koltuğunda ise Hakan İnan oturuyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Kıbrıs Türklerinin var olma mücadelesi; adada yaşanan gerçek olaylardan ve tarihi gerçeklerden yola çıkılarak anlatılıyor.

Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer. Gerçek olaylardan yola çıkılan hikâyede Rauf Denktaş-Dr. Küçük ve aileleri, Makaryos ve diğer Rum liderler ile yaseminler adası Kıbrıs başroldedir."

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncu kadrosunda oldukça güçlü isimler yer alıyor. Başrol oyuncularının canlandırdığı roller ise şu şekilde:

Kemal - Ahmet Kural

İnci – Pelin Karahan

Ankaralı- Serkan Çayoğlu

Ayşe- Gülper Özdemir

Samson – Tayanç Ayaydın

Rauf Denktaş – Devrim Saltoğlu

Derviş – Hasan Küçüktekin

Sıtkiye – Deniz Baytaş

Pembe – Miray Akay

Salahi – Ahmet Somers

Sandy – Sümeyra Koç

Dr. Fazıl Küçük – Hakan Güner

Grivas – Nebil Sayın

