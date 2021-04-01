Bir Zamanlar Kıbrıs başlıyor! Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölümüyle bu akşam TRT 1 ekranlarında!

Çekimleri kardeş vatan Kıbrıs'ta devam eden Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin senaristliğini Emre Özdür ve Başar Başaran yaparken yönetmenlik koltuğunda ise Hakan İnan oturuyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Kıbrıs Türklerinin var olma mücadelesi; adada yaşanan gerçek olaylardan ve tarihi gerçeklerden yola çıkılarak anlatılıyor.
BİR ZAMANLAR KIBRIS 1. BÖLÜM FRAGMANI
BİR ZAMANLAR KIBRIS 1. BÖLÜM ÖNİZLEME
TMC Film'in yapımını; Erol Avcı'nın ise yapımcılığını üstlendiği, Emre Özdür ile Başar Başaran'ın elinden çıkan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin konusu ise şu şekilde:
"1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.
Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer. Gerçek olaylardan yola çıkılan hikâyede Rauf Denktaş-Dr. Küçük ve aileleri, Makaryos ve diğer Rum liderler ile yaseminler adası Kıbrıs başroldedir."
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncu kadrosunda oldukça güçlü isimler yer alıyor. Başrol oyuncularının canlandırdığı roller ise şu şekilde:
Kemal - Ahmet Kural
İnci – Pelin Karahan
Ankaralı- Serkan Çayoğlu
Ayşe- Gülper Özdemir
Samson – Tayanç Ayaydın
Rauf Denktaş – Devrim Saltoğlu
Derviş – Hasan Küçüktekin
Sıtkiye – Deniz Baytaş
Pembe – Miray Akay
Salahi – Ahmet Somers
Sandy – Sümeyra Koç
Dr. Fazıl Küçük – Hakan Güner
Grivas – Nebil Sayın
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