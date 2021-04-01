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Bir Zamanlar Kıbrıs başlıyor! Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölümüyle bu akşam TRT 1 ekranlarında!

01.04.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, oldukça çarpıcı hikayesi, güçlü kadrosu ve dev prodüksiyonu ile bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları, Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu ve Gülper Özdemir gibi usta isimler olarak karşımıza çıkıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs, 1 Nisan 2021 yani bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında ilk bölümü ile yayın hayatına başlayacak.

Bir Zamanlar Kıbrıs başlıyor! Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölümüyle bu akşam TRT 1 ekranlarında!

Çekimleri kardeş vatan Kıbrıs'ta devam eden Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin senaristliğini Emre Özdür ve Başar Başaran yaparken yönetmenlik koltuğunda ise Hakan İnan oturuyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Kıbrıs Türklerinin var olma mücadelesi; adada yaşanan gerçek olaylardan ve tarihi gerçeklerden yola çıkılarak anlatılıyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS İLK BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR KIBRIS 1. BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR KIBRIS 1. BÖLÜM ÖNİZLEME

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN KONUSU

TMC Film'in yapımını; Erol Avcı'nın ise yapımcılığını üstlendiği, Emre Özdür ile Başar Başaran'ın elinden çıkan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin konusu ise şu şekilde:

"1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.

Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer. Gerçek olaylardan yola çıkılan hikâyede Rauf Denktaş-Dr. Küçük ve aileleri, Makaryos ve diğer Rum liderler ile yaseminler adası Kıbrıs başroldedir."

Bir Zamanlar Kıbrıs başlıyor! Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölümüyle bu akşam TRT 1 ekranlarında!

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncu kadrosunda oldukça güçlü isimler yer alıyor. Başrol oyuncularının canlandırdığı roller ise şu şekilde:

Kemal - Ahmet Kural

İnci – Pelin Karahan

Ankaralı- Serkan Çayoğlu

Ayşe- Gülper Özdemir

Samson – Tayanç Ayaydın

Rauf Denktaş – Devrim Saltoğlu

Derviş – Hasan Küçüktekin

Sıtkiye – Deniz Baytaş

Pembe – Miray Akay

Salahi – Ahmet Somers

Sandy – Sümeyra Koç

Dr. Fazıl Küçük – Hakan Güner

Grivas – Nebil Sayın

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TRT 1 Ahmet Kural Serkan Çayoğlu Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
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