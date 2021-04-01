Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi hangi kitaptan ya da filmden uyarlandı? İşte konusu...

1 Nisan itibariyle TRT ekranlarında yayınlanacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Seyirciler, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin hangi kitaptan ya da filmden uyarlandığını merak ediyor. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi hangi kitaptan ya da filmden uyarlandı?

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN YA DA FİLMDEN UYARLANDI? İŞTE KONUSU

Büyük bir merakla beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 1. bölümüyle bu akşam izleyici ile buluşacak. TRT1'de yayınlanacak olan dizi gerçek olaylardan yola çıkılarak hazırlandı. Bir Zamanlar Kıbrıs'ta Kıbrıs Harekatı öncesi ve sonrasında yaşanan sıkıntılar ve kahramanlık mücadeleleri yer alacak. Dizi, güçlü oyuncu kadrosu, sarsıcı hikayesi ve dönemi bütün detaylarıyla yansıtmayı başaran prodüksiyonuyla her Perşembe ekrana gelecek.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1963 senesinde adanın pastoral coğrafyasında neşeli bir hayat süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile birlikte diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülür ve zorunlu bir göçe başlamak durumunda kalır. Ailenin başındaki Kemal Dereli ise kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelecektir.



