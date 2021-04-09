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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Küvet Katliamı’nı andı | Kanlı Noel nedir? Küvet Katliamı nedir?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, dün akşam ikinci bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Kanlı Noel gibi acı olayların yer aldığı dizi, dün akşamki bölümünde Küvet Katliamı olarak adlandırılan, 3 çocuk ve bir annenin ölümünü anlattı. Dizinin başrollerinde, Pelin Karahan, Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Tayanç Ayaydın gibi ünlü isimler yer alıyor.

Küvet Katliamı nedir?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Kanlı Noel katliamı işleniyor. 24 Aralık 1963 tarihinde, Kıbrıslı Türklere karşı başlatılan saldırılarda, Türk alayında görevli Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvet, çocukları Murat, Kutsi ve Hakan vahşice öldürülmüştü. Küvette çekilen fotoğraf, "kanlı noel" olarak anılan katliamın simgelerinden biri olarak kabul edildi. Baskının yapıldığı ev daha sonra Barbarlık Müzesi adıyla ziyarete açıldı.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2. bölümün, evlerinin banyo küvetinde ölü olarak bulunan 6 aylık Murat, 4 yaşındaki Kutsi, 6 yaşındaki Hakan ve annelerine adandığını açıklandı.

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜMDE NE OLDU? Köylerinden kasabalarından edilmiş 20 bin Kıbrıs Türkü gibi Kemal ve ailesi de göç yolunda zulüm altında eksilerek yoluna devam etmektedir. Kemal bir yandan kafileye sahip çıkmalı diğer yandan kaçırılan karısı ve kızına bir an önce ulaşmalıdır.

Sampson'un özellikle İnci'yi neden kaçırdığı ortaya çıkarken Makaryos son yumruğu vurma peşindedir. Lefkoşa düşürülecek, Türk liderler ele geçirilecektir. Ankaralı adaya ayak basar basmaz hem Lefkoşa'yı hem de göçenleri rahatlatmak için hamlelerine başlar.