Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Küvet Katliamı’nı andı | Kanlı Noel nedir? Küvet Katliamı nedir?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Kanlı Noel katliamı işleniyor. 24 Aralık 1963 tarihinde, Kıbrıslı Türklere karşı başlatılan saldırılarda, Türk alayında görevli Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvet, çocukları Murat, Kutsi ve Hakan vahşice öldürülmüştü. Küvette çekilen fotoğraf, "kanlı noel" olarak anılan katliamın simgelerinden biri olarak kabul edildi. Baskının yapıldığı ev daha sonra Barbarlık Müzesi adıyla ziyarete açıldı.
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2. bölümün, evlerinin banyo küvetinde ölü olarak bulunan 6 aylık Murat, 4 yaşındaki Kutsi, 6 yaşındaki Hakan ve annelerine adandığını açıklandı.
BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Köylerinden kasabalarından edilmiş 20 bin Kıbrıs Türkü gibi Kemal ve ailesi de göç yolunda zulüm altında eksilerek yoluna devam etmektedir. Kemal bir yandan kafileye sahip çıkmalı diğer yandan kaçırılan karısı ve kızına bir an önce ulaşmalıdır.
TRT 1 kanalının ilk bölümü ile dikkatleri üzerine çeken yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ikinci bölümüyle ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Kıbrıs’ta yaşanan acı Küvet Katliamı’nı anan dizi, bölümü ölenlerin ruhuna adadı. Büyük bir vatan mücadelesini anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Kanlı Noel katliamını da konu ediniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum