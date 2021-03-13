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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kimlerdir? Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor?

13.03.2021 23:49 | Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kimlerdir? Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor?

Kıbrıs'ta çekilen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekimleri tamamlandı. İddialı oyuncu kadrosu ile seyircide merak uyandıran dizinin konusunda Kıbrıs Türk Halkı'nın mücadelesi işlenecek. İşte, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin detayları.

TRT'de ekranlara gelecek olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi merakla bekleniyor. Oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. İşte, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi hakkında merak edilenler...

BİR ZAMANLAR KIBRIS NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Lefkoşa, Gazi Magusa ve Mersin'de çekilmesinin yanı sıra dizinin hikayesinin bir kısmı da İstanbul’da çekildi. Dizinin esas çekim bölgesi ise Kıbrıs adasındaki eski Maraş bölgesinde gerçekleşti.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCU KADROSU

TRT'nin merakla beklenen dizisinin iddialı oyuncu kadrosu şöyle:

Ekran Resmi 2021-03-13 23.33.02

  • Serkan Çayoğlu Ankaralı
  • Ahmet Kural Kemal Dereli
  • Pelin Karahan İnci Dereli
  • Gülper Özdemir
  • Tayanç Ayaydın Samson
  • Devrim Saltoğlu Rauf Denktaş
  • Hasan Küçükçetin
  • Miray Akay
  • Deniz Baytaş
  • Ahmet Sömers
  • Hakan Güner
  • Nebil Sayın
  • Emre Törün
  • Bade Arazlı

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU

1963, Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

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TRT 1
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