Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kimlerdir? Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor?

TRT'de ekranlara gelecek olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi merakla bekleniyor. Oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. İşte, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi hakkında merak edilenler...
BİR ZAMANLAR KIBRIS NEREDE ÇEKİLDİ?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Lefkoşa, Gazi Magusa ve Mersin'de çekilmesinin yanı sıra dizinin hikayesinin bir kısmı da İstanbul’da çekildi. Dizinin esas çekim bölgesi ise Kıbrıs adasındaki eski Maraş bölgesinde gerçekleşti.
BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCU KADROSU
TRT'nin merakla beklenen dizisinin iddialı oyuncu kadrosu şöyle:
BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU
1963, Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.
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