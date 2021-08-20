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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'dan bikinili tatil pozları!

20.08.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde rol alan Pelin Karahan tatil pozlarıyla dikkat çekti. Bikinisiyle poz veren 36 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'dan bikinili tatil pozları!

Pelin Karahan, başrolünde oynadığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni sezonu için önümüzdeki günlerde sete çıkacak.

Ünlü oyuncu zorlu çekim süreci öncesinde tatilde enerji depoluyor.

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İki çocuk annesi Pelin Karahan tatilinden kareleri sık sık Instagram hesabından paylaşıyor.

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Instagram'da 4,3 milyon takipçisi olan Karahan, tatilde bikinisiyle objektif karşısına geçti.

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Güzel oyuncu, bikinili pozlarını Instagram'dan paylaştı.

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Karahan'ın pozlarına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
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