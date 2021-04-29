Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı! Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarının kısa sürede büyük ilgi gören dizilerinden Bir Zamanlar Kıbrıs, gerçek hikayelerden ekrana uyarlandı. Tarihe bir yolculuk hissi uyandıran dizi 5. bölümü ile sevenleri karşısına çıktı. Adadaki örgüt EOKA'nın Türklere uyguladığı zulüm ve katliam gözler önüne seriliyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR KIBRIS 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU? BİR ZAMANLAR KIBRIS 4. BÖLÜM ÖZET

Kemal, Derviş’in yaşadığını üstelik karısı ve kızıyla bir arada olduğunu öğrenir. Onların yanına tehlikeli bir yolculuğa çıkarken karşısında bir engel bulur: Ankaralı. Türk hasta ve doktorları teslim almak üzere Rum tarafına geçen Ankaralı, bu meselede Samson’un onlara bir oyun oynayacağının farkındadır. Gerilim yüklü esir tesliminde Kemal, Ankaralı, İnci, Samson, Sandy, Grivas ve Makaryos aynı binada bir aradadır. Kemal, karısı ve kızını kurtarmak için bile isteye Samson’un ölüm tuzağına çekilir. Günler sonra İnci ve Müge’yle ilk kez buluşan Kemal, şimdi onları almak için canını vermeye hazırdır.

Diğer yanda ise, Makaryos’un Bereli avı sürmektedir. Makaryos’a destek veren SSCB’nin KGB’yi de oyuna sürmesi ile Bereli için zor zamanlar başlar. Adaya gelmek üzere yola çıkan Ayşe’yi, Mersin’de büyük bir sürpriz beklerken Hamitköy’de kalanlar hiç beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kalır: İnci ve Müge’den sonra Mine’yi de kaybetme ihtimali aileyi perişan eder.