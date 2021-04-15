Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı izle | Lefkoşa işgal altında! "Liderler düşerse savaş orada biter"

Her Perşembe saat 20:00'da TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Bir Zamanlar Kıbrıs, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Ankaralı adaya ayak basar basmaz hem Lefkoşa’yı hem de göçenleri rahatlatmak amacıyla hamlelerine başlamıştı. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR KIBRIS YENİ BÖLÜM FRAGMANI (3. BÖLÜM)

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜM ÖZETİ (2. BÖLÜM)

Köylerinden ve kasabalarından edilmiş 20 bin Kıbrıs Türkü gibi Kemal ve ailesi de göç yolunda zulüm altında eksilerek yoluna devam etmeyi sürdürmektedir. Kemal bir yandan kafileye sahip çıkmalı diğer yandan ise kaçırılan karısı ve kızına bir an önce ulaşmalıdır. Sampson’un özellikle İnci’yi neden kaçırdığı ortaya çıkarken Makaryos son yumruğu vurmak istemektedir. Lefkoşa düşürülecek ve Türk liderler ele geçirilecektir. Ankaralı adaya ayak basar basmaz hem Lefkoşa’yı hem de göçenleri rahatlatmak amacıyla hamlelerine başlar. Bereli kahraman Kıbrıslı Mücahitle kol kola girdiğinde Türkler ilk şoku atlatıp destansı vatan savunmalarını başlatacaktır.