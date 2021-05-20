Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bir devlet yapılanmasının temelleri atılıyor!

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 7. Yeni bölümünde Rauf Denktaş (Devrim Saltoğlu) ve Dr. Fazıl Küçük (Hakan Güner) Türklerin ileri gelenlerini toplayarak, yeni bir devlet yapılanmasının temellerini atıyor. Ankara’da işler pek yolunda gitmiyorken, Lefkoşa’da Rum tarafında kaçak olarak yaşayan İnci (Pelin Karahan), özgürlüğüne kavuşuyor.
Rauf, Kemal, Ankaralı ve Mücahitlerin gayretleri ile Makarios ve Sampson’un planlarını boşa çıkartır. Rauf Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ile birlikte Kıbrıs Türklerinin ileri gelenlerini bir masada toplar. İki lider yeni bir devlet yapılanmasının temellerini atmaktadır.
KGB, Bereli meselesinin çözümsüzlüğe girmesi ile Şef ve Efsane’ye suikast düzenler. Ankara’da işler yolunda gitmezken Lefkoşa’nın Rum tarafında kaçak hayatı süren İnci, özgürlüğe çok yakındır.
Denktaş’ın mücahitler ve Ankaralı ile birlikte yeni bir planı vardır. Kemal bu plana abluka altındaki Lefkoşa’da imkansızlıklarla yaptığı havan topları ile destek verir. Makarios hükümetinin gasp ettiği Buzhane’ye düzenlenen baskında zulüm altındaki halk bir olur ve büyük bir zafere doğru yolculuk başlar.
Saldırılar ve zulümlerden kaçan, köylerinden göçe zorlanan Kıbrıs Türkü Lefkoşa’ya ulaşmaya başlamıştır. Şimdi erzak ve yatacak yer kıtlığı en büyük sıkıntıdır. Binlerce acılı insan Lefkoşa sokaklarında açlıkla, soğukla ve barınak sorunuyla mücadele halindedir.
Rauf Denktaş ve Ankaralı, Makaryos’un gasp ettiği yiyecek stoğunu ele geçirmek için riskli bir plan kurar. Kemal ve Derviş ise Bereli’ye suikast düzenleyenin Samson olduğunu öğrenir. Samson, Türk tarafında sıkışıp kalmıştır. Kemal, elindeki telsizle Samson ile bağlantı kurar. Şimdi Kemal-Samson arasında Kemal’in yönettiği bir kedi-fare oyunu başlar.
KGB, Ankara’da Ayşe üzerinden Bereli’nin kimliğini deşifre edince Sovyetler ile İstihbarat arasında bir savaş başlar. Ankara sokaklarında silah sesleri konuşulur. İnci ise Samson’un yokluğunu fırsat bilip kaçar. Şimdi ane-kızı, Rum sokaklarında EOKA ile gergin bir takip ve kaçma kovalamaca beklemektedir.
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