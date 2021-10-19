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Bir zamanlar Masterchef jürisi olduğunu biliyor muydunuz? Bakın şimdi ne yapıyor?

19.10.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Masterchef’in formatı kadar jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef de çok konuşuluyor. Danilo Şef’ten önce programda farklı bir şef yer alıyordu. İşte Masterchef’in eski jüri kadrosu…

Bir zamanlar Masterchef jürisi olduğunu biliyor muydunuz? Bakın şimdi ne yapıyor?

Ünlü şeflerimizin ve yemek yapma hevesiyle programa başvuran gençlerin hayatını değiştiren Masterchef programı geçmişte bir şefin hayatını daha değiştirdi. Şarkıcı Sıla’nın eski kocası Hazer Amani, eskiden Masterchef programının ilk jüri üyelerinden biriydi.

2018 yılında yaptığı jüri üyeliğinin ardından programdan ayrıldı. Ancak bu program süreci ona sosyal medyada ciddi bir takipçi sayısı kazandırdı. Ardından şarkıcı Sıla’yla olan evliliği ününe ün kattı. Hazer Amani’yi en son boşanma haberleriyle basında gördük.

HAZER ARMANİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Sosyal medya şefi Amani, televizyon ekranlarından uzak duruyor. Bu sıralar sıkça sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Farklı markalarla yaptığı işbirlikleri ile hesabından videolar paylaşarak gündemde kalmayı başarıyor…

Esas işi ise 2018 yılının yaz aylarında açtığı kendine ait fast food dükkanını geliştirmek ve büyütmek oldu. Şimdilerde Beşiktaş, Maslak, Ataşehir’de şubeleri bulunan mekan için farklı konseptler yaratmaya devam ediyor.

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Masterchef
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