Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Bu ünlü isimler bir dönem seks bağımlısı olarak gündeme geldi... İşte dünyaca tanınan isimler hakkında şaşırtan bilgiler:

Kanye West



Kim Kardashian'ın eşi Kanye West, bir dönemler seks bağımlısı olduğunu Rolling Stones dergisine verdiği bir röportajda itiraf etmişti. Şu an ne durumda o kısım bilinmiyor.

Angelina Jolie



Jolie'nin bir dönem ilişki yaşadığı Jenny Shimizu, ünlü oyuncunun seks bağımlısı olduğunu söylemişti.

Colin Farrell



Alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla gündem olan Colin Farrell, seks kasedinin ortaya çıkmasıyla gündem olmuştu. Ünlü ismin daha sonra ise seks bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Medyada geniş yankı uyandıran bu kasedin ardından Farrell, tedavi olmaya karar vermişti...

Robbie Williams



Seks bağımlılığı yüzünden birçok kadınla birlikte olan Williams'ın, bir dönem Londra'daki Hyde Park civarında birlikte olunacak kadın arayışına çıktığı bile biliniyor...

David Duchovny



Californication dizisiyle hayatlarımıza giren Duchovny, seks bağımlılığı denilince ilk akla gelen isimlerden biri. Bu bağımlılığı nedeniyle eşi Tea Leoni ile evliliği tehlikeye giren Duchovny, 2008 yılında gönüllü olarak bir kliniğe yattı ve tedavi oldu. Ancak bu süreçte yıpranan evliliği ne yazık ki 2014 yılında bitti.

