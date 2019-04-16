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Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2019 10:58 | Son Güncelleme

Genellikle alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olan ünlüleri duymuşsunuzdur ama bu ünlü isimler daha da fenasına kapıldı. İşte bir dönem seks bağımlısı olan ve bununla gündeme gelen 5 ünlü isim...

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Bu ünlü isimler bir dönem seks bağımlısı olarak gündeme geldi... İşte dünyaca tanınan isimler hakkında şaşırtan bilgiler:

Kanye West
1

Kim Kardashian'ın eşi Kanye West, bir dönemler seks bağımlısı olduğunu Rolling Stones dergisine verdiği bir röportajda itiraf etmişti. Şu an ne durumda o kısım bilinmiyor.

Angelina Jolie
2

Jolie'nin bir dönem ilişki yaşadığı Jenny Shimizu, ünlü oyuncunun seks bağımlısı olduğunu söylemişti.

Colin Farrell
3

Alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla gündem olan Colin Farrell, seks kasedinin ortaya çıkmasıyla gündem olmuştu. Ünlü ismin daha sonra ise seks bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Medyada geniş yankı uyandıran bu kasedin ardından Farrell, tedavi olmaya karar vermişti...

Robbie Williams
4

Seks bağımlılığı yüzünden birçok kadınla birlikte olan Williams'ın, bir dönem Londra'daki Hyde Park civarında birlikte olunacak kadın arayışına çıktığı bile biliniyor...

David Duchovny
5

Californication dizisiyle hayatlarımıza giren Duchovny, seks bağımlılığı denilince ilk akla gelen isimlerden biri. Bu bağımlılığı nedeniyle eşi Tea Leoni ile evliliği tehlikeye giren Duchovny, 2008 yılında gönüllü olarak bir kliniğe yattı ve tedavi oldu. Ancak bu süreçte yıpranan evliliği ne yazık ki 2014 yılında bitti.

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