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"Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi Gaziantep'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 17:55 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, GAKSA tarafından yürütülen "Bir Zamanlar Selçuklu" projesi kapsamında sergi açıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) tarafından yürütülen "Bir Zamanlar Selçuklu" projesi kapsamında sergi açıldı.

Zeugma Müzesi'ndeki sergide, Selçuklu dönemine ait şapkalar, kitre heykeller ve dönemi anlatan resimler yer alıyor.

Proje yönetmeni Işın Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, sergiledikleri eserlerin çalışmalarının 12 yıl önce başladığını belirterek, Türkiye'nin birçok yerinden akademisyenlerin de projeyi desteklediğini söyledi.

Bu toprakları vatan yapan insanlara vefa göstermek adına projenin başladığını kaydeden Fırat, "Eğitiminden mimarisine, müziğinden giysilere Selçuklu'nun mührü arandı. Bu toprakları vatan yapanlara 'ahde vefa' dedik başladık. Bu zamana kadar hep Osmanlı Devleti çalışıldı ama onun alt yapısı var. Mesela denizcilik denildiğinde Barbaros Hayrettin Paşa akla gelir. Ondan önce de Kılıçaslan'ın damadı olan Çaka Bey vardır." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk de Selçuklu döneminin kültürünün, mimarisinin, sanatının, estetiğinin anlatılmaya çalışıldığını belirterek, özellikle gençlerin sergiden faydalanması gerektiğini kaydetti.

Sergi, 22 Ekim'e kadar gezilebilecek.

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bir zamanlar selçuklu Gaziantep sergi

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