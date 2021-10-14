HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bir zamanlar sipariş yetiştiremediği sobalara şimdi alıcı bulamıyor

Bir zamanlar sipariş yetiştiremediği sobalara şimdi alıcı bulamıyor

14.10.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da yaz aylarında yaptıkları ürünleri iş yerinde müşteri beğenisine sunmaya başlayan sobacılar, müşteri bulamamaktan şikayetçi. Bir zamanlar siparişlere yetişmekte zorlanan yarım asırlık imalatçılar, doğalgaz ve teknolojiye yenik düşmenin hüznünü yaşıyor.

Bir zamanlar sipariş yetiştiremediği sobalara şimdi alıcı bulamıyor

Diyarbakır’da kış hazırlıklarını tamamlayan sobacılar, yaz aylarında yaptıkları ürünleri iş yerlerinde müşterilerin beğenisine sunmaya başladı. Yarım asırdır Yanık Çarşı’da imalat yapan soba üreticileri, kış mevsimi için ürettikleri sobalara müşteri bulamamaktan şikayetçi.

DOĞAL GAZ İLE BİRLİKTE SATIŞLARI DÜŞTÜ

Diyarbakır’da yarım asırdır Yanık Çarşı’daki sobacılar sokağında imalat yapan üreticiler, kış mevsimine az bir süre kala hazırlıklarını tamamladı. Ürünlerini iş yerlerinde vatandaşların beğenisine sunan üreticiler, müşteri bulamamaktan yakındı. Yanık Çarşı’da çocukluğundan beri soba imalatı yaptığını belirten 59 yaşındaki Ramazan Mungan, doğal gaz ile birlikte işlerinin hayli düştüğünü söyledi.

soba

"SİPARİŞ YETİŞTİREMEDİĞİMİZ SOBALARA ŞİMDİ MÜŞTERİ BULAMIYORUZ"

Mungan, "Eskiden sobaları yapardık Türkiye’nin birçok iline gönderirdik ve siparişleri yetiştiremezdik. Şimdi ise tek bir soba alacak müşteri bulamıyoruz. Soba alacak müşteri bulamıyoruz, doğal gaz ve teknolojiye yenik düştü bu meslek. Eskiden hiç değilse kırsal mahallelerin yoğun talebi olurdu, şimdi onlardan da bir talep yok. Bir zamanlar sipariş yetiştiremediğimiz sobalara şimdi müşteri bulamıyoruz" diye konuştu.

soba2

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılarDoktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılar
PARTNERHem aşısız hem maskesiz alışverişte!Hem aşısız hem maskesiz alışverişte!
Balkondan düşmüştü, annesi olay gününü anlattıBalkondan düşmüştü, annesi olay gününü anlattı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

EPGİS Başkanı: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

Yerli aşı Turkovac'da yeni gelişme

Yerli aşı Turkovac'da yeni gelişme

Ülkede ortalık karıştı! Binalardan ateş açıldı

Ülkede ortalık karıştı! Binalardan ateş açıldı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.