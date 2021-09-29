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Bir zamanlara damga vurmuştu! Şarkıcı Çelik'in şimdiki halini görenler şaşırıyor

29.09.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müziğiyle bir zamanlara damga vuran şarkıcı Çelik Erişçi ya da bilinen adıyla Çelik; Hercai, Ateşteyim, Dilberim, Sen Yoluna Ben Yoluma gibi şarkılarla ününe ün katmıştı. Çelik, Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Bir zamanların en çok dinlenen şarkıcılarından biri olan Çelik'in son hali görenleri şoke etti. İşte detaylar...

Bir zamanlara damga vurmuştu! Şarkıcı Çelik'in şimdiki halini görenler şaşırıyor

Çelik'in 1994 yılında çıkardığı "Ateşteyim" adlı albümü müzikseverler tarafından oldukça ilgi gördü. "Güle Güle", "Meyhaneci" , "Ateşteyim" gibi şarkıların yer aldığı albümde 11 parça vardı. Neredeyse bütün parçaları hiç haline gelen Çelik'in ünü giderek arttı. Ünlü isim başırılı çıkışın ardındna birçok ödüle layık görüldü. İşte şarkıcı Çelik'in son hali...

ŞARKICI ÇELİK'İN SON HALİ

Müzik kariyerinde birçok başarılı işe imza atan şarkıcı Çelik, Instagram'da "celikerisciofficial" kullanıcı adıyla 116 bin takipçisine paylaşım yapıyor.

Bir zamanlara damga vurmuştu! Şarkıcı Çelik'in şimdiki halini görenler şaşırıyor

İşçi bir babanın oğlu olan Çelik Pendik Süreyya Paşa İlkokulunda, ortaokulu ve liseyi ise Pendik Lisesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümünü kazanan Çelik, babasından gizli konservatuvar sınavlarına girdi ve kazandı. 1985'te İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümüne kayıt yaptırdı ve kontrabas enstrümanını seçti. Konservatuvara girmesiyle başlayan müzik hayatında hızla yükseldi ve başarılı çalışmalara imza attı.

Bir zamanlara damga vurmuştu! Şarkıcı Çelik'in şimdiki halini görenler şaşırıyor

ÇELİK'İN ALBÜMLERİ

  • Özledim, İzel-Çelik-Ercan (Ekim 1991) Raks Müzik
  • Ateşteyim, (Şubat 1994) Raks Müzik
  • Benimle Kal, (1995) Plaza Müzik
  • Yaman Sevda, (1996) Plaza Müzik
  • Sevdan Gözümün Bebeği, (1997) Plaza Müzik
  • Sevgilerimle, (1998) PLAZA MÜZİK
  • Onu Düşünürken, (1999) Plaza & Polygram Müzik
  • Unutamam, (2000) Universal Müzik
  • 8inci, (2001) Universal Müzik
  • Yol, (2002) Universal Müzik
  • Affet, (2003) Art İstanbul
  • Gariban, (2005) Seyhan Müzik
  • Kod Adı Aşk, (2006) Seyhan Müzik
  • Milat, (2012) Eflatun Müzik
  • Selam Söyle, (2013) Anadolu Tur Reklam


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