Bir zamanlara damga vurmuştu! Şarkıcı Çelik'in şimdiki halini görenler şaşırıyor

Çelik'in 1994 yılında çıkardığı "Ateşteyim" adlı albümü müzikseverler tarafından oldukça ilgi gördü. "Güle Güle", "Meyhaneci" , "Ateşteyim" gibi şarkıların yer aldığı albümde 11 parça vardı. Neredeyse bütün parçaları hiç haline gelen Çelik'in ünü giderek arttı. Ünlü isim başırılı çıkışın ardındna birçok ödüle layık görüldü. İşte şarkıcı Çelik'in son hali...

ŞARKICI ÇELİK'İN SON HALİ

Müzik kariyerinde birçok başarılı işe imza atan şarkıcı Çelik, Instagram'da "celikerisciofficial" kullanıcı adıyla 116 bin takipçisine paylaşım yapıyor.

İşçi bir babanın oğlu olan Çelik Pendik Süreyya Paşa İlkokulunda, ortaokulu ve liseyi ise Pendik Lisesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümünü kazanan Çelik, babasından gizli konservatuvar sınavlarına girdi ve kazandı. 1985'te İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümüne kayıt yaptırdı ve kontrabas enstrümanını seçti. Konservatuvara girmesiyle başlayan müzik hayatında hızla yükseldi ve başarılı çalışmalara imza attı.

ÇELİK'İN ALBÜMLERİ

Özledim, İzel-Çelik-Ercan (Ekim 1991) Raks Müzik

Ateşteyim, (Şubat 1994) Raks Müzik

Benimle Kal, (1995) Plaza Müzik

Yaman Sevda, (1996) Plaza Müzik

Sevdan Gözümün Bebeği, (1997) Plaza Müzik

Sevgilerimle, (1998) PLAZA MÜZİK

Onu Düşünürken, (1999) Plaza & Polygram Müzik

Unutamam, (2000) Universal Müzik

8inci, (2001) Universal Müzik

Yol, (2002) Universal Müzik

Affet, (2003) Art İstanbul

Gariban, (2005) Seyhan Müzik

Kod Adı Aşk, (2006) Seyhan Müzik

Milat, (2012) Eflatun Müzik

Selam Söyle, (2013) Anadolu Tur Reklam



