HABER

Bir zamanların çöplüğünde şimdi Spor Köyü yükselecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

Ümraniye’de bir zamanlar çöp patlaması nedeniyle 39 kişinin hayatını kaybettiği Ümraniye çöplüğünde, yeni dönemde ‘Spor Köyü’ projesi hayat bulacak.

Ümraniye’de bir zamanlar çöp patlaması nedeniyle 39 kişinin hayatını kaybettiği Ümraniye çöplüğünde, yeni dönemde ‘Spor Köyü’ projesi hayat bulacak. AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım’ın önemli projeleri arasında yer alan ‘Spor Köyü’nün yapılacağı alan havadan görüntülendi.
Hekimbaşı’nda vahşi depolama alanı olarak kullanılan Ümraniye çöplüğünde 1993 yılında meydana gelen patlamada 39 kişi hayatını kaybetmişti. Yıllar önce yaşanan bu acı olaydan sonra alan elden geçirilerek Ümraniyespor’un da kullandığı Hekimbaşı Spor Kompleksi’ne çevrildi. Şimdi bu alan için Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım tarafından büyük bir ‘Spor Köyü’ projesi hazırlandı.
Yıldırım tarafından hazırlanan projede 180 bin metrekarelik alanda önce Ümraniyespor’a ait kompleks geliştirilecek ve çevresinde bulunan alana da 16 dalda farklı spor uygulamalarının aynı anda yapılacağı tesisler yapılacak. Başta Ümraniyespor’un alt yapısına destek için Futbol Akademisi’nin de bulunacağı Spor Köyü’nde yeşil alan ile birlikte alışveriş ve kafeler yer alırken, vatandaşların aileleri ile birlikte zaman geçirmesini sağlayacak bir ortam da hazırlanacak.
AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, “En önemli projelerimizden birisi ‘Spor Köyü’ projesi. Hekimbaşı’nda 180 dönüm üzerinde Ümraniyespor Kompleksimizi geliştirerek, hem alt yapı projesi yapacağız onlara, 8-18 yaş arasında. Hem de 16 dalda ata sporlarımız dahil, basketboldan tutun da, voleybol, yüzme havuzu ve atletizm pistlerine kadar orada bir spor köyü kurarak, ailelerimizle hem alışveriş hem de kafelerde yeme içme imkanı bulunan, ilk defa İstanbul’umuzda bir ‘Spor Köyü’ kuruyoruz. Bu projeyi yapım aşamasına gelecek şekilde hazırlıyoruz. Bu sene oranın temelini atmak istiyoruz. Çok hızlı bir proje yapıyoruz” şeklinde konuştu.

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldıBalkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı
12 yıldır bozulmayan yol12 yıldır bozulmayan yol
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı askerden kahreden haber geldi...

Yaralı askerden kahreden haber geldi...

Mardin'de silah ve tarihi eser operasyonu

Mardin'de silah ve tarihi eser operasyonu

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

75 bin 260 yıl hapis isteniyor!

MİT'in adını kullanan dolandırıcıya tutuklama

MİT'in adını kullanan dolandırıcıya tutuklama

31 Mart'a kadar ücretsiz... 4 günde 1 milyon 700 bin kişi gitti

31 Mart'a kadar ücretsiz... 4 günde 1 milyon 700 bin kişi gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.