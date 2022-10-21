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Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

21.10.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

80'li yıllarda ABD'nin en güzel kadın oyuncusu olarak anılan Brooke Shields, son haliyle şaşırttı. Sosyal medyada epey aktif olan Brooke Shields'ın yıllara meydan okuduğunu savunanlar kadar, ünlü aktristin güzelliğini kaybettiğini söyleyenler de vardı.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Güzelliği nedeniyle çocuk yaşlarda travmatik süreçlerden geçen Brooke Shields, genç bir kız olduğunda ABD'nin en güzel kadın oyuncusu kabul edilmişti. Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Brooke Shields, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

1965 yılında New York'da dünyaya gelen Brooke Shields, çok güzel bir bebek olduğu için henüz 11 aylıkken modellik kariyerine başladı.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

14 yaşında Vogue dergisinin kapağında yer alan Shields, erkek iç çamaşırı reklamlarında bile rol aldı.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Çocuk pornografisinin ele alındığı 1978 yapımı Pretty Baby filminde genelevde yaşayan bir çocuğu canlandıran Brooke Shields, çok kez çıplak bir şekilde kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun, çekimler sonrasında ağır psikolojik süreçlerden geçtiği konuşulmuştu.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Güzel bir kız olduğu için annesinin zoruyla kaldıramayacağı rollerde yer alan Brooke Shields için ''Güzelliği başına bela oluyor'' gibi yorumlar yapılıyordu.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Mavi Göl filmindeki oyunculuğuyla gönüllere taht kuran Brooke Shields, güzelliğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Yalnızca sinema ve televizyon değil, tiyatro sahnesindeki kabiliyetle de büyük alkışlar aldı.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Eğitimini ihmal etmek istemeyen güzel yıldız, Princeton Üniversitesi'nde Fransız Dili ve Edebiyatı okudu.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Aşk hayatıyla da dikkat çeken Brooke Shields'in başından 2 evlilik geçti.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

Anne olduktan sonra ruhsal bunalım yaşayan güzel oyuncunun yüksek dozda antidepresan kullandığı öne sürülmüştü. Shields, o dönem yaşadığı kötü günleri Down Came The Rain kitabında kaleme aldı.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Brooke Shields'in son halini gören tanıyamadı ''Güzellik başa bela''

İŞTE SON HALİ

Bir zamanlar güzelliğiyle ağızları açık bırakan, dünyanın dört bir yanında övgü dolu yorumlara layık görülen Brooke Shields, şimdilerde 57 yaşında...

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Son hali şaşırttı ''Güzellik başa bela''

Sosyal medyada epey aktif olan Brooke Shields'in pozlarına sayısız yorum yapılıyor.

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Son hali şaşırttı ''Güzellik başa bela''

Ayrıca Brooke Shields'in kendisi kadar güzel bir kızı daha var...

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Son hali şaşırttı ''Güzellik başa bela''

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Son hali şaşırttı ''Güzellik başa bela''

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Son hali şaşırttı ''Güzellik başa bela''

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Son hali şaşırttı ''Güzellik başa bela''

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Son hali şaşırttı ''Güzellik başa bela''

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Son hali şaşırttı ''Güzellik başa bela''

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Son hali şaşırttı ''Güzellik başa bela''

Bir zamanların en güzel kadınıydı! Son hali şaşırttı ''Güzellik başa bela''


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