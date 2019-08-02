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Bira yüklü kamyonet devrildi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 12:21 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, bira yüklü kamyonetin hafif ticari araca çarparak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.  Kaza, saat 10.00 sıralarında, Karaman- Ereğli yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Bira yüklü kamyonet devrildi: 4 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, bira yüklü kamyonetin hafif ticari araca çarparak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Karaman- Ereğli yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.
Ana yola çıkan Ahmet Özyaşar yönetimindeki 70 FT 009 plakalı bira yüklü kamyonet, Bilal Uslu'nun kullandığı 70 ADD 803 plakalı hafif ticari araca arkadan çarpıp, devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Özyaşar ve yanındaki Fetih Yıldırım ile hafif ticari aracın sürücüsü Bilal Uslu ve yanındaki Ahmet Yakıcı yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Bira yüklü kamyonet devrildi: 4 yaralıBira yüklü kamyonet devrildi: 4 yaralıBira yüklü kamyonet devrildi: 4 yaralıBira yüklü kamyonet devrildi: 4 yaralı

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