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Birahanede çalışan kadın pompalı tüfekle öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 20:27 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, bir birahanede çalışan kadın pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.  Olay, akşam saatlerinde Çay Mahallesi'nde bulunan birahanede meydana geldi.

Birahanede çalışan kadın pompalı tüfekle öldürüldü

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, bir birahanede çalışan kadın pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Çay Mahallesi'nde bulunan birahanede meydana geldi. Birahaneye gelen V.K., burada çalışan ismi henüz belirlenemeyen kadına pompalı tüfekle ateş etti. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli V.K. kaçtı. Polis, V.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemesi sürüyor.

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Birahanede çalışan kadın pompalı tüfekle öldürüldü

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