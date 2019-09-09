Birahanede çalışan Özbek kadın, pompalı tüfekle öldürüldü (2)- Yeniden

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, bir birahanede kayıt dışı konsimatrislik yapan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova (24), mekana gelen Vedat K. tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, silahı atan şüpheli ise kaçtı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çay Mahallesi'nde bulunan birahanede meydana geldi. Birahaneye gelen Vedat K. (38), burada kayıt dışı kansimatris olarak çalıştığı öğrenilen Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'nın bulunduğu masanın önüne geldi. Vedat K., beraberinde poşete gizlediği pompalı tüfeği çıkartarak, masada arkadaşlarıyla oturan Abdıkarımova'ya doğrultu. Masada oturanlar korku ve panikle kaçışırken, Vedat K. ise art arda tetiğe bastı. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise silahı olay yerinde bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Abdıkarımova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemeden sonra genç kadının cesedi hastane morguna kaldırıldı.

KAYIT DIŞI KONSİMANTİS ÇALIŞTIRMAKTAN İŞYERİNE TUTANAK TUTULDU

Bu arada cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'nın kayıt dışı konsimatdris olarak çalıştığını belirledi. bu nedenle polisin işyeri hakkında tutunak tuttuğu öğrenildi. Evli olduğu ve kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu öne sürülen cinayet zanlısı Vedat K.'nın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

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