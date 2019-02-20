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Bırakın geçmişin yükü geçmişte kalsın

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2019 11:23 | Son Güncelleme

Acıbadem Adana Hastanesi’nden Psikiyatr Püren Akçalı, EMDR tedavi yönteminin güçlü bir psikoterapi yöntemi olduğunu, geçmişte yaşanan ve yıllar boyunca bilinç dışında kalmış travmatik anıların bu yöntem ile etkisiz hale getirilebildiğini ifade etti.Psikiyatrist Dr.

Acıbadem Adana Hastanesi’nden Psikiyatr Püren Akçalı, EMDR tedavi yönteminin güçlü bir psikoterapi yöntemi olduğunu, geçmişte yaşanan ve yıllar boyunca bilinç dışında kalmış travmatik anıların bu yöntem ile etkisiz hale getirilebildiğini ifade etti.
Psikiyatrist Dr. Püren Akçalı, “Adaptif Bilgi İşleme Modeli” olarak adlandırılan bir modele göre beynin, geçmişten günümüze gelen her bir yaşantıyı ‘bilgi’ olarak işleyip depoladığını belirterek, “O esnadaki duygu, düşünce, beden duyumu, ses ve hatta koku gibi bilgiler de beyin tarafından ilgili anı ağlarına bağlanarak bütünleştiriliyor. Ruhsal sıkıntılar, travmatik olaylar ve olumsuz yaşanmışlıklar da bu durumdan payını alıyor ancak travmatik olaylarda beyin bu işlemleme ve bağlanma sürecini gerçekleştiremediğinden bu tür anılar yaşandığı esnadaki rahatsız edici haliyle, donmuş olarak depolanıyor ve sorun burada kendini gösteriyor. Günlük yaşamda olaylar kişiyi istemediği ölçüde etkiliyorsa EMDR teorisine göre bu, kişinin geçmiş travmatik anılarının tetiklendiği anlamına geliyor. Tıp literatüründe ‘kısa süreli terapiler’ grubunda yer alan EMDR tedavisinin ne kadar süreceği, sorunun tipi, danışanın mevcut yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı ve etkisi ile bağlantılı olarak belirleniyor” diye konuştu.

Anıları tetikleyen durumlar
Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantının günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabildiğini söyleyen Akçalı, “EMDR, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan ve beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlayan fizyolojik temelli bir terapi biçimi. Bu yöntemle kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün oluyor. EMDR terapisi ile kişi, geçmişte yaşanmış kötü deneyimlerden kendisi için öğretici olan gerekli ve kullanışlı bilgiyi alarak yaşanan bu olayı, anı ağına uyumlu, sağlıklı ve stres oluşturmayacak şekilde depoluyor. Dolayısıyla anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görüyor ve artık o travmatik anıdan rahatsız olmuyor” dedi.
Akçalı, EMDR uygulama alanlarını şöyle anlattı:
“Travma sonrası stres bozukluğu, panik atak, kaygı bozukluğu ve fobiler, kendilik değer ve özgüven problemleri, performans kaygısı (sınav kaygısı vb.), öfke ve stres yönetimi, psikolojik kökenli fiziksel rahatsızlıklar (baş ağrısı vb.), kilo kontrolü ve yeme bozuklukları.”

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