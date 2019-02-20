Bırakın geçmişin yükü geçmişte kalsın

Acıbadem Adana Hastanesi’nden Psikiyatr Püren Akçalı, EMDR tedavi yönteminin güçlü bir psikoterapi yöntemi olduğunu, geçmişte yaşanan ve yıllar boyunca bilinç dışında kalmış travmatik anıların bu yöntem ile etkisiz hale getirilebildiğini ifade etti.

Psikiyatrist Dr. Püren Akçalı, “Adaptif Bilgi İşleme Modeli” olarak adlandırılan bir modele göre beynin, geçmişten günümüze gelen her bir yaşantıyı ‘bilgi’ olarak işleyip depoladığını belirterek, “O esnadaki duygu, düşünce, beden duyumu, ses ve hatta koku gibi bilgiler de beyin tarafından ilgili anı ağlarına bağlanarak bütünleştiriliyor. Ruhsal sıkıntılar, travmatik olaylar ve olumsuz yaşanmışlıklar da bu durumdan payını alıyor ancak travmatik olaylarda beyin bu işlemleme ve bağlanma sürecini gerçekleştiremediğinden bu tür anılar yaşandığı esnadaki rahatsız edici haliyle, donmuş olarak depolanıyor ve sorun burada kendini gösteriyor. Günlük yaşamda olaylar kişiyi istemediği ölçüde etkiliyorsa EMDR teorisine göre bu, kişinin geçmiş travmatik anılarının tetiklendiği anlamına geliyor. Tıp literatüründe ‘kısa süreli terapiler’ grubunda yer alan EMDR tedavisinin ne kadar süreceği, sorunun tipi, danışanın mevcut yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı ve etkisi ile bağlantılı olarak belirleniyor” diye konuştu.