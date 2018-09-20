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"Bırakma Beni" filmi izleyiciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 23:03 | Son Güncelleme

Yönetmen Aida Begic: - "Filmde oynayan çocuklar çok fazla şey yaşadı, onlar benim kahramanlarım. Bana gücü, cesareti ve aşkı öğrettiler. Ne zaman zor bir olayla karşılaşsam onların yaşadıklarını düşünüp kendimde güç buluyorum" - Yapımcı Muhammed Emin el-Hüseyni: - "Filmde kahraman da oynatmadık. İnşallah bu filmi izledikten sonra herkes kendi mahallesinde, kendi şehrinde birer kahraman olur ve bu yetim çocuklara sahip çıkar"

İSTANBUL (AA) - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan yetim çocukların gerçek hayat hikayelerinden yola çıkarak hazırlanan "Bırakma Beni" filmi, Türkçe dublajıyla yarın vizyona girecek.

Filmin Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan gala gösterimi, filmin teaser ve kamera arkası görüntüleriyle oyuncularla yapılan röportaj görüntülerinin izlenmesiyle başladı.

Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği gösterim öncesi bir konuşma yapan yönetmen Aida Begic, "Türkiye'ye ve bu ülkede yaşayan herkese 4 milyon Suriyeli'ye kapılarınızı açtığınız için şükran ve minnet duyuyor, teşekkür ediyorum." dedi.

Savaşın çocukların ailelerini ailelerin de çocuklarını kaybettiği büyük bir acı olduğunu vurgulayan ödüllü yönetmen, "Biliyorum sizin için de çok zordu ama bu çocuklar sizin sayenizde şu an hayattalar. Filmde oynayan çocuklar çok fazla şey yaşadı, onlar benim kahramanlarım. Bana gücü, cesareti ve aşkı öğrettiler. Ne zaman zor bir olayla karşılaşsam onların yaşadıklarını düşünüp kendimde güç buluyorum." ifadesini kullandı.

Filmden ödül beklemeye gerek olmadığını çünkü filmin gerçek hayattaki sonuçlarının en büyük ödül olduğunu söyleyen Begic, şunları kaydetti:

"Bu benim en başarılı olduğum film. Her zaman bizim yanımızda olan, yardımlarıyla ve dualarıyla bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Aşure gününe denk gelen bu gecede bizimle olduğunuz için hepinize ayrıca teşekkür ediyorum."

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- "İzleyicilerin, filmin kahramanı olmasını istiyoruz"

Filmin yapımcısı Muhammed Emin el-Hüseyni, çekilecek bir filmle yetimlere karşı duyarlılığın artacağı düşüncesinden yola çıktıklarını ifade ederek, "Birçoğumuz hala yetimin önemini anlayamıyoruz. Bazısı fakirlik sanıyor, bazısı çocuklarımın psikolojisi bozulur diye evlerine dahi gitmek istemiyor. Bu süreçte birçok olaya şahit olduk." dedi.

Herkesin yetim çocuklara sahip çıkması gerektiğini dile getiren Hüseyni, "Apartmanınızda, mahallenizde, şehrinizde böyle çok yetim var. Herkesin bu çocuklara sahip çıkması lazım." şeklinde konuştu.

İzleyicilerin kahraman olmasını istediklerini belirten Hüseyni, "Filmde kahraman da oynatmadık. İnşallah bu filmi izledikten sonra herkes kendi mahallesinde, kendi şehrinde birer kahraman olur ve bu çocuklara sahip çıkar." ifadesini kullandı.

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- Yetim çocukların hikayesini konu alıyor

Bosnalı yönetmen Aida Begic'in yazıp yönettiği, Suriye'deki iç çatışmalar sonucu ortaya çıkan mülteci krizinin sonuçlarından esinlenilerek senaryosu yazılan film, savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya gelen yetim çocukların hikayesini konu alıyor.

Yetimlik duygusunu tüm dünyayla paylaşmayı ve herkesi bir günlüğüne de olsa dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyi amaçlayan film, yetimliğin savaş ve göçle birleşmesini dramatik açıdan tüm dünyanın farkındalığına sunuyor.

Film 21 Eylül'de Türkçe dublajlı olarak vizyona girecek.

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