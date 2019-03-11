HABER

Bıraktığı sigaranın parasıyla sokak hayvanlarına mama alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 09:16 | Son Güncelleme

MANİSALI hayvansever Kamil Güngör (50), 11 yıl önce bıraktığı sigaraya harcadığı parayı artık sokak hayvanlarına mama almak için kullanıyor.

Bıraktığı sigaranın parasıyla sokak hayvanlarına mama alıyor

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSALI hayvansever Kamil Güngör (50), 11 yıl önce bıraktığı sigaraya harcadığı parayı artık sokak hayvanlarına mama almak için kullanıyor. Güngör, yaz- kış demeden, her gün yem poşetleriyle sokak sokak gezerek, hayvanları besliyor.
Manisa Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmen olarak görev yapan, evli, 2 çocuk babası Kamil Güngör, 2008 yılında sigarayı bıraktı. Tiryaki olan ve günde 2 paket sigara içen Güngör, bıraktıktan sonra kendisini küçük yaşlardan beri sevdiği ve iş hayatına atılmasının ardından bakımlarıyla ilgilendiği sokak hayvanlarına adadı. Güngör, eskiden sigaraya verdiği parayı artık biriktirip, sokak hayvanlarına mama almak için kullanıyor. Her gün sabah ve akşam saatlerinde yem poşetleriyle sokak sokak gezip, mahallesindeki kedi ve köpekleri besleyen Güngör, tek isteğinin duyarlı kişilerin çoğalması olduğunu söyledi. Güngör, sigarayı sokak hayvanlarına daha fazla yem alabilmek için bıraktığını da kaydetti.
'ONLAR SAYESİNDE SİGARAYI BIRAKTIM'
Çocukken sokak hayvanlarını sadece sevebildiğini, şimdi ise onlara bakabildiğini belirten Kamil Güngör, "İnsanlara hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyorum. Bu yaptığımın manevi bir değeri olduğuna inanıyorum. Sigarayı bırakmadan önce de sokak hayvanlarını besliyordum; ancak maddi yükü biraz daha ağır oluyordu. Benim sigarayı bırakmama neden olan şey tam olarak da bu. Sigaraya harcadığım aylık 250- 300 lira gibi parayı sokak hayvanlarına mama almakta kullanıyorum. Zaman zaman bu parayla gerektiğinde onların tedavilerini de yaptırıyorum. Her gün iş çıkışında onları gördüğümde, karınlarının doyduğunu bildiğim zaman mutlu oluyorum. Sokak hayvanlarının hepsine aynı ilgiyi gösteriyorum. Hepsine aynı mamayı alıyorum. Hepsi için üzülüp, hepsi için seviniyorum. Zaman zaman çevredeki insanlar da beni görünce maddi, manevi destek oluyorlar. Evin kapısını açıp işe gitmek için dışarı çıkınca işten çıkıp eve döndüğüm saatlerde karşımda onları görüyorum. Beni beklediklerini fark ediyorum. Onlar sayesinde sigarayı bıraktım. Onlara çok şey borçluyum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bıraktığı sigaranın parasıyla sokak hayvanlarına mama alıyorBıraktığı sigaranın parasıyla sokak hayvanlarına mama alıyorBıraktığı sigaranın parasıyla sokak hayvanlarına mama alıyorBıraktığı sigaranın parasıyla sokak hayvanlarına mama alıyor

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! Burayı tanıdınız mı?İstanbul'a bir de böyle bakın! Burayı tanıdınız mı?
Kitap kurdu soba tamircisiKitap kurdu soba tamircisi
Tesadüfen bulunmuştu! Tam 600 metreTesadüfen bulunmuştu! Tam 600 metre
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Hatice'den transparan şov! Gören 'Yok artık' dedirtti!

Hatice'den transparan şov! Gören 'Yok artık' dedirtti!

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tesadüfen bulunmuştu! Tam 600 metre

Tesadüfen bulunmuştu! Tam 600 metre

İran'daki uçak kazasının ardından 1 yıl geçti! Mina Başaran'ın nişanlısından duygusal ilan

Mina Başaran'ın nişanlısından duygusal ilan

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Çığ tehlikesi)

Meteoroloji'den uyarı geldi! Tehlike...

1600 saatte üretildi! Göbeklitepe Maketi Cannes'ta görücüye çıkıyor

1600 saatte üretildi! Göbeklitepe Maketi Cannes'a gidiyor

Etiyopya'da uçak kazasının ardından aramalar devam etti

Etiyopya'da uçak kazasının ardından aramalar devam etti

Ankara'da fuhuş operasyonu! Spor salonunda basıldılar

Ankara'da fuhuş operasyonu! Spor salonunda basıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.