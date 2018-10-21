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Biraseverlere kötü haber

21.10.2018 15:46 | Son Güncelleme

İklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık, arpa hasadını da olumsuz etkiliyor.

Biraseverlere kötü haber

Bu da dünyada en çok tüketilen içecek olan biranın tadını fazlasıyla kaçırıyor!İklim değişikliği sadece deniz seviyesinin yükselmesine, şiddetli kasırgalara ve geniş çaplı orman yangınlarına yol açmakla kalmıyor. Kuraklığın artması, bira severler için de vahim sonuçlara neden olabilir. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi ile İngiltere'deki Doğu Anglia Üniversitesi (UEA) tarafından yapılan ve Nature Plants adlı bilim dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, tıpkı diğer tarım ürünleri gibi arpa üretiminin de azalması, dünya çapında bira fiyatlarının artmasına ve tüketimin azalmasına yol açabilir.

İnsanların uyanması amaçlanıyor

ABD, Meksika ve İngiltere'den bilim insanları, araştırma kapsamında hava durumu hareketlerinin dünyanın 34 farklı bölgesinde elde edilen arpa hasadı üzerindeki etkisini analiz etti. Bir sonraki adımda, biranın hammadesi olan arpa hasadının azalmasının, dünya çapındaki bira fiyatlarına ve üretimine yansıması büyüteç altına alındı. Elde edilen tüm bu verilere muhtemel iklim senaryoları da eklenerek ileriye dönük tahminler oluşturuldu.

Araştırmanın baş yazarı İngiliz UEA Üniversitesi ikilim değişikliği uzmanı Prof. Dabo Guan, "Böyle bir çalışma ilk kez yapılıyor. İklim değişikliğinin, sanayileşmiş ülkelerde insanların özel yaşamlarını da olumsuz etkileyicini göstermek istedik. Belki gelişmekte olan ülkelerde yaşayanlar gibi iklim değişikliği nedeniyle açlık çekmeyecekler. Ama yaşam kaliteleri önemli ölçüde etkilenecek” diyor.

Etkileri küresel boyuta ulaşacak

Söz konusu araştırmaya göre, iklim değişikliğine bağlı olumsuz koşullar nedeniyle dünya genelinde arpa üretiminde yüzde 17'ye varan oranda azalma kaydedilebilir. Bu da bira üretiminin en az yüzde 16 gerilemesine neden olabilir. Başka bir ifadeyle anlatmak gerekirse: Dünya genelindeki bira tüketimi 29 milyon litre azalacak. Bu ise ABD'deki yıllık toplam bira tüketiminin tümüne denk.

Fazla vahim olmayan iklim senaryolarında bile tüketimde en az yüzde 4'lük bir bir düşüşün, fiyatlarda ise en az yüzde 15'lik bir artışın olması bekleniyor.

Bira eksenli etkinlikler organize eden Alman Bira Akademisi'nin sahibi Markus Raupach ise bu kadar karamsar değil: "Şu anda İngiltere'de yükselişte olan bir trend var: Yeni arpa türleri geliştirip üretmek. Gerçi yeni nesil arpaların verimliliği pek yüksek değil. Ancak kuraklığa kadar müthiş bir dayanıklılık söz konusu. Hava koşullarından bağımsız olarak standart bir ürün ortalamasına ulaşmak mümkün. Böylece uzun vadede iklim değişikliğinin sonuçlarına karşı önlem alınabilir.”

Tüketim düşecek, fiyatlar artacak

Araştırmaya göre, kuraklık sonucu meydana gelebilecek olası bira kıtlığından en fazla etkilenecekler, halen en fazla biranın tüketildiği ülkeler olacak. 1,4 milyar nüfuslu Çin, aynı zamanda en fazla biranın tüketildiği ülkelerin başını çekiyor. İklimdeki aşırılıkların devam etmesi durumunda Çinlilerin bira tüketimi 4,34 milyar litre azalacak. Bu da şu anki tüketimin yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor.

ABD'de bu azalmanın yüzde 20'lere varacağını tahmin eden uzmanlar, Almanya'da ise yüzde 30'luk bir gerileme bekliyor. Bu durumda biranın su gibi aktığı Bavyera'daki Oktoberfest (Ekim Şenliği) gibi etkinliklerin müdavimlerinin keyfi hayli kaçacak gibi. En vahim tablo ise İngiltere'de bekleniyor: Bira tüketimi üçte bir oranında azalırken, fiyatların iki katına çıkması sürpriz olmayacak.

Prof. Dabo Guan, diğer ülkelerdeki olası fiyat artışlarına dair şu öngörüde bulunuyor: "En büyük etkiyi Çekya, Polonya ve Estonya gibi Doğu Avrupa ülkeleri hissedecek. Buralarda bira fiyatları altı-yedi kat artacak. Şu anda 70 Cent olan bir şişe bira, o zaman 3,5 Euro olacak.”

Bu ülkelerin çoğu yeterli miktarda kaliteli arpa üretmedikleri için, bira yapımında kullanılan arpanın büyük bölümü ithal ediliyor. Bir de İrlanda gibi biranın zaten pahalı olduğu ülkeler var. Prof. Guan, "Şu anda bir İrlandalı, bir şişe birayı 2,5 Euro'ya alıyor. İleride bunun için iki katını ödemek zorunda kalacak. Bu da kişi başına günde bir şişe olan tüketimi, haftada bir biraya düşürebilir.”

Sadece bira üretimi etkilenmeyecek

İklim değişikliğinin neden olduğu olumsuzluklar sadece bira ve diğer alkollü içeceklerin üretim ve fiyatını olumsuz etkilemeyecek. Uzun vadede tüm gıda müddelerine bu olumsuzlukların yansıması kaçınılmaz olacak. Lüks diye sınıflandırılan ve temel gıda ihtiyaçlarından olmayan alkol, kahve, çay ve çikolata gibi içecek ve yiyecekler, bu olumsuzlukların ilk ve en belirgin hissedileceği mamuller olacak.

İklim uzmanı Prof. Guan, "Aşırı hava durumu fenomenleri sık sık ortaya çıkarsa, o zaman lüks gıda ürünleri ya çok pahalı olacak ya da hiç bulunmayacak” şeklinde konuşuyor ve ekliyor: "Elbette bunun sonucunda kimse ölmeyecek. Ama yaşam kalitesi ciddi oranda kısıtlanacak ve sosyal denge bozulacak. Belki bu araştırmamız, insanları kendine getirir ve çok geç olmadan iklim değişikliğine karşı bir şeyler yapmalarına vesile olur.”

Anne-Sophie Brändlin

©Deutsche Welle Türkçe

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