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'Biraz daha uzun sürse orta, ağır hasarlı yerler kalmazdı' 5 büyüklüğündeki deprem onlara 6 Şubat'ı hatırlattı "Ufaktan vurunca 'eyvah gidiyoruz' dedik"

07.09.2024 13:21
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Kahramanmaraş’ta bugün meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki Pazarcık ilçesindeki vatandaşlara 6 Şubat’ı hatırlattı. İlçedeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde depremin şiddetiyle yaşanan sarsıntı ve vatandaşların panik anları yer aldı. Sarsıntıyı yaşayan vatandaşlar "Biraz daha uzun sürse Pazarcık’taki orta hasar, ağır hasarlı yerler kalmazdı" yorumunu yaptı.

'Biraz daha uzun sürse orta, ağır hasarlı yerler kalmazdı' 5 büyüklüğündeki deprem onlara 6 Şubat'ı hatırlattı "Ufaktan vurunca 'eyvah gidiyoruz' dedik"

Kahramanmaraş’ta bugün sabah saatlerinde merkez üssü Pazarcık olan 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Osmaniye, Gaziantep’te de hissedildi.

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“UFAKTAN VURUNCA ‘EYVAH GİDİYORUZ’ DEDİK”

Depremin merkez üssü Pazarcık’ta yaşayan vatandaş Yusuf Gözlüklü, “O sırada oturuyorduk. Ufaktan vurunca ‘eyvah gidiyoruz’ dedik. Şiddeti birden arttı. Biraz daha uzun sürse Pazarcık’taki orta hasar, ağır hasarlı yerler kalmazdı. Ufak ufak sarsıntılarla daha 6 Şubat’ın korkusu atamadık. Bir de bu olunca evimize girmeye korkar olduk” dedi.

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“6 ŞUBAT’I BİR DAHA HİSSETTİK”

Kamber Talan isimli vatandaş da depremi hissettiklerini söyleyerek, “Allah vatanımıza, milletimize bir daha göstermesin. Depremi, 6 Şubat’ı bir daha hissettik. Böyle bir felaketi bir daha yaşamayız inşallah” diye konuştu.

Öte yandan, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nde deprem bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde depremin vurmasıyla birlikte büyük bir ses duyuluyor ve sarsıntı yaşanıyor. Ardından panikleyen vatandaşların bağırmaları görüntülere yansıyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş
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