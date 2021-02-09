HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ‘Biraz dinleneceğim’ deyip eşini ve çocuklarını dışarı yolladı, 7’nci kattan kendini boşluğa bıraktı

‘Biraz dinleneceğim’ deyip eşini ve çocuklarını dışarı yolladı, 7’nci kattan kendini boşluğa bıraktı

09.02.2021 14:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da eşini ve çocuklarını ‘biraz dinleneceğim’ diyerek apartman bahçesine gönderen kişi, 7’nci kattaki evinin penceresinden kendisini boşluğa bırakarak intihar etti.Olay, 12.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Molla Yusuf Mahallesi Uncalı Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanın 7’nci katında meydana geldi.

Antalya’da eşini ve çocuklarını ‘biraz dinleneceğim’ diyerek apartman bahçesine gönderen kişi, 7’nci kattaki evinin penceresinden kendisini boşluğa bırakarak intihar etti.
Olay, 12.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Molla Yusuf Mahallesi Uncalı Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanın 7’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Hakan U. (37), eşi ile 2 çocuğunu ‘biraz dinleneceğim’ diyerek apartmanın bahçesine gönderdi. Ardından iddiaya göre evinin penceresine çıkan Hakan U., bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hakan U.’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Hakan U.’nun hayatını kaybettiğini duyarak fenalık geçiren eşine ise sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.
Malulen emekli olduğu öğrenilen Hakan U.’nun bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.
Hakan U.’nun cansız bedeni Olay Yeri İnceleme Ekipleri’nin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
İbn-i Sina'nın 'sihirli' ilacı, koronavirüse umut olduİbn-i Sina'nın 'sihirli' ilacı, koronavirüse umut oldu
68 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 68?68 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 68?
1/

En Çok Okunan Haberler

Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı

Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Edirne merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

10 ilde operasyon! Aralarında akademisyen, doktor ve avukatlar da var

Eski belediye başkanının oğlu, kazada hayatını kaybetti

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Konya'da korkunç kaza! Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Metrelerce sürüklendi! Korkunç anlar böyle görüntülendi

Enis Berberoğlu fezlekesi TBMM'ye gönderildi

Mahkeme kararının ardından flaş gelişme

Ne zaman kar yağacak? İstanbul’da kar yağacak mı? Kar yağışı ne zaman başlayacak?

Ne zaman kar yağacak? İşte o tarih!

Eşini ve çocuklarını evden gönderip, 7'nci kattan ölüme atladı

Eşini ve çocuklarını evden gönderdi, sonrası korkunç

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.