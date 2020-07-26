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  4. ‘Biraz tatil yapalım dedik’ paylaşımından hemen sonra dehşeti yaşadı

‘Biraz tatil yapalım dedik’ paylaşımından hemen sonra dehşeti yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 13:10 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde teknelerinin batması sonucu ölüm kalım savaşı veren ve 3 saatlik yüzme sonrası karaya ulaşan sporcu Yalçın Erciyes hem kendi hem de arkadaşının hayatını kurtarırken, bir kişi yaşamını yitirdi. Erciyes’in sosyal medya hesabından ‘Biraz tatil yapalım dedik’ paylaşımını yaptıktan kısa bir süre sonra teknelerin battığı öğrenildi.

‘Biraz tatil yapalım dedik’ paylaşımından hemen sonra dehşeti yaşadı

Balıkesir Edremit'te basketbol antrenörü olan Yalçın Erciyes, teknelerinin batması sonucu yüzerek karaya çıkmayı başararak hemen Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Erciyes'in Güre SSK kampı yakınlarında karaya çıktığını ifade etmesi üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri Akın Sonragelen’i denizde sağ olarak kurtardı. Arama çalışmasını sürdüren ekipler daha sonra su üstünde Osman Sonragelen'i (62) buldu. Sonragelen, sahil güvenlik botuna aldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada basketbol antrenörü ve restoran işletmecisi olan Yalçın Erciyes’in sosyal medya hesabından kırmızı-beyaz bir teknede belki ölen ya da kurtarılan diğer arkadaşının çektiği “Biraz tatil yapalım dedik” şeklindeki fotoğrafı paylaştıktan kısa sonra battığı tahmin ediliyor. Paylaşım sonrası arkadaşları sporcu ve iş insanı Erciyes'e geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

BURHANİYE'YE GİDECEKLERDİ

Bu arada 3 arkadaşın 8 metrelik kırmızı-beyaz tekne ile Edremit’in Güre Limanı’ndan Burhaniye Ören açıklarına gitmek üzere denize açıldıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA

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