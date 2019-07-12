İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu değerli 5 yıllık yerel yönetim sürecinde yapacağımız devrim gibi iş ve uygulamalarla herkesi kucaklayıp partiler üstü davranarak, bu ülkenin bütün kurumlarına girmiş olan partizanlığı, o binalardan söküp atıp, insanlığı o binalara sokmak için vereceğimiz mücadelenin her anında dikkatli olalım ve birbirimize destek olalım." dedi.

İmamoğlu, CHP'li İstanbul ilçe belediye başkanları ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından parti önünde bekleyen vatandaşlara seslendi.

Bugün İstanbul'dan Ankara'ya belediye başkanları ve meclis üyeleriyle CHP Ankara İl Başkanına ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a misafir olduklarını belirten İmamoğlu, daha önemlisi, Ata'nın huzuruna gelerek ant içtiklerini söyledi.

"Bu ülkenin en büyük şehri İstanbul'da, çocuklarımıza gençlerimize güzel bir gelecek armağan edeceğiz, onlar için çalışacağız. Bu güzel şehirlerin yöneticileri olarak her kuruşlarına, her haklarına ve adil bir şehir olma adına büyük bir mücadele vereceğiz" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Sizlerin huzurunda da söz veriyorum, CHP'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin bahçesinde, bu güzel kıymetli partimizin tüm üyelerinin huzurunda da söz veriyorum. Ben CHP'nin evladı olarak partime de mahcup olmama adına hepinize söz veriyorum." diye konuştu.