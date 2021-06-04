Birbirinden Etkileyici Özellikleriyle 8 Xiaomi Ürünü

Yaşamınızı kolaylaştıran ve güzelleştiren teknolojik aletlerden tutun da elektrikli mutfak eşyaları ve daha birçok üründe başarısını kanıtlayan Xiaomi markası günden güne sizleri büyülemeye devam ediyor. Siz de bu ürünleri yakından tanımak ve teknolojinin büyüsüne kapılmak istiyorsanız hadi başlayalım. Bu muhteşem Xiaomi ürünlerinin bazılarını hep birlikte gözden geçirelim. 1. Yüksek emiş gücündeki robot süpürgeye kim hayır diyebilir? Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Akıllı Robot Süpürge, aynı anda hem süpürme işlemlerini hem de profesyonel paspaslama işlemlerini bir arada yapabilen bir cihaz. Uzaktan kumanda özelliği ile odayı otomatik olarak tanımlayan ve kaydeden Xiaomi Mi Robot Vacuum, 2-2.5 engel aşabilme özelliği sayesinde tüm zeminleri kolayca temizler. Güçlü performansı ile kendine hayran bırakan bu cihaz, temizlik işlerinizi zevkli bir hale getirecek. "Tertemiz bir yaşam alanı istiyorum" diyorsanız sizi doğru [adrese](https://www.amazon.com.tr/gp/search?ie=UTF8&tag=mynet-1-21&linkCode=ur2&linkId=ec7a9d68b2a572e46957d7386679dbe1&camp=247&creative=1211&index=aps&keywords=xiaomi süpürge) yönlendirelim.

2. Temizliğiniz yapılırken Kettle, kahve için su kaynatmasın mı?

1.5 litrelik kapasiteye sahip Xiaomi Mi Smart Bluetooth Pro 1.5 lt Akıllı Çelik Kettle sayesinde dakikalar içerisinde su kaynatabilirsiniz. Akıllı telefonlar tarafından kolaylıkla kontrol edilebilen akıllı Kettle, ısı yalıtımlı ve paslanmaz çelik iç kaplamaya sahip olduğu için ekstra sağlıklıdır. Otomatik kapanma özelliği sayesinde başında beklemenize gerek kalmadan başarılı bir şekilde kaynatma işlemleri gerçekleştirir. Bu arada yüksek çözünürlüklü ekranı ile de sıcaklığı görebilirsiniz. Daha yakından incelemek için sizi [şöyle](https://www.amazon.com.tr/gp/search?ie=UTF8&tag=mynet-1-21&linkCode=ur2&linkId=4327d1b29215e9faf07d5ff26059134e&camp=247&creative=1211&index=aps&keywords=xiaomi kettle) alalım. 3. TV Multimedya sistemlerine göz atmadan geçmek olmaz

Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box, en iyi TV Box modellerden biri olarak gösteriliyor. Oldukça hafif ve ince bir tasarıma sahip olan cihaz, kolay kullanım sunan bir tasarıma sahip. YouTube ve Netflix gibi video akış hizmetlerini ve daha birçok uygulamayı kullanıcısına sunan Mi Box S, Smart TV’lerin arabelleğinden daha fazla bir arabelleğe sahip olduğu için yayın akışı uygulamalarında yüksek performans sergiliyor.

Televizyon hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı diyeceğiniz bu ürünlerle [tanışmanın](https://www.amazon.com.tr/gp/search?ie=UTF8&tag=mynet-1-21&linkCode=ur2&linkId=e391cf164491355159d5c47de58ebe56&camp=247&creative=1211&index=aps&keywords=xiaomi tv multimedia) tam zamanı. 4. Evinizde 7/24 güveneceğiniz gözleriniz olsun

Xiaomi Mijia Smart Home Ev Güvenlik kamerası, evinizin ve bebeğinizin güvenliği için gelişmiş video kodlama özelliği ile sorunsuz bir akış sağlayarak işlev görüyor. 360 derece dönebilen ve 1080 piksel görüntü kalitesi sunan cihazda, ayrıca gece görüş özelliği yer alıyor. Kamera, çeşitli mobil bildirimleri ile daha fazla kontrol imkanı sağlarken, hareket takibi yapıyor ve olağandışı bir hareket tespit ettiğinde, size bildirim gönderiyor. 64 GB SD Kart desteğine sahip cihaz çektiği görüntüleri ise kaydetme opsiyonuna sahip. Son zamanlarda üretmiş olduğu yeni nesil ürünlerle ismini zirveye taşıyan Xiaomi bu ürünle de kalitesini ortaya koyuyor. “Ev veya işyerimde kaliteli bir güvenlik sağlamak istiyorum” diyorsanız, [Xiaomi Mijia Smart Home Ev Güvenlik kamerası](https://www.amazon.com.tr/gp/search?ie=UTF8&tag=mynet-1-21&linkCode=ur2&linkId=e368f1ed0b93bc61d6057f622ea84745&camp=247&creative=1211&index=aps&keywords=xiaomi güvenlik kamerası) tam sizlere göre.

5. Peki, kilolarından haberdar olmak isteyenler burada mı? Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 tartı sayesinde yaza daha fit bir şekilde girebileceksiniz. Bu hassas ölçek vücut ağırlığınızı yağ oranınızı ve kas, kemik kütlenizi doğru bir şekilde belirlediği için tam size göre.

Fiziksel değerlerinizi kontrol altına almanızda büyük rol oynayacak olan bu muhteşem ürüne yakından [bakabilirsiniz](https://www.amazon.com.tr/gp/search?ie=UTF8&tag=mynet-1-21&linkCode=ur2&linkId=4f0147e2a64c48763dd9e36f08694ae8&camp=247&creative=1211&index=aps&keywords=xiaomi tartı). Ayrıca, siz kilolu değilsiniz kemikleriniz kalın... 6. Kilo demişken spor şart!

Bu koşu bandı sayesinde hiçbir şey yürüyüşünüze engel olamaz. Günlük adım sayılarınızı kaydedebilir, böylelikle seviyenizi yükselebilirsiniz. Zamandan tasarruf sağlayarak evinizde istediğiniz kadar vakit geçirebilirsiniz. Sağlığınız için faydalı olan bu ürün sayesinde yaktığınız kalori miktarını çok net bir şekilde görebilirsiniz. Bu muhteşem ürünün diğer özelliklerini de merak ettim diyenler için şöyle [bırakıyorum](https://www.amazon.com.tr/gp/search?ie=UTF8&tag=mynet-1-21&linkCode=ur2&linkId=d905555833ba40ce872e212881b91213&camp=247&creative=1211&index=sports&keywords=xiaomi koşu bandı).