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Birbirinden farklı Eylül ayı sözleri! En anlamlı, kısa, uzun Eylül ayı mesajları ve sözleri!

01.09.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayı sözleri ve mesajları, sonbaharın gelişini temsil eden eylül ayının başlamasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Sosyal medya platformları üzerinden eylül ayı ile ilgili paylaşım yapmak isteyenler, en güzel, anlamlı, kısa, uzun resimli Eylül ayı sözleri ve mesajları araştırması yapıyor. İşte, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz Hoş geldin eylül sözleri ve mesajları…

Birbirinden farklı Eylül ayı sözleri! En anlamlı, kısa, uzun Eylül ayı mesajları ve sözleri!

2022 eylül ayının başlamasıyla birlikte Eylül ayı mesajları ve sözleri araştırılıyor. Sonbaharın başlangıcı olarak kabul edilen eylül ayı, tarih boyunca edebiyatçılara, şairlere, sanatçılara ilham oldu. Bu noktada eylül ayı sözleri araştırmaları hız kazandı. Eylül ayının hissettirdiği duyguları sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, eylül ayı ile ilgili sözler ve resimli eylül mesajları araştırıyor. İşte, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel, anlamlı, resimli kısa, uzun seçenekleriyle Hoş geldin Eylül mesajları ve sözleri…

EYLÜL AYI SÖZLERİ 2022

Ben sadece gökyüzüne bakarak Eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü Eylül ayında yıldızlar bile bir başka parlar.

"Bir eylül gibi geçer gidersin ömrümden. Yapraklarımı döker. Kırar atarsın kolumu kanadımı."

"Belki de yeni bir başlangıç yapmanın vaktidir. Yeni bir başlangıç için her şeyi yıkmanın vakti. Hoş geldin Eylül."

"Eylül sabahının serinliğini, Yaprakların serinliğini, Ciğerlerime dolduruyorum, Sessizlik ve serinlik birleşiyor."

"Hoş geldin canım Eylül, herkese güz bana ilkbahar getirdin."

"Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla, Eylül'ü konuşalım..."

"Her uyanışımda Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum"

"Hadi gel tut ellerimi! Benimle meydan oku her çaresizliğe benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım onuncu aylara ben bir eylül sen bir haziran."

"Eylül… Kelimelerin en güzeli. Hisli, pişmanlık uyandıran, kırlangıçlar ve portakal çiçekleri…"

"Eylülde aşk, eylülde acı, eylülde yalnızlık zordur, Eylülde her şey zordur, ben eylülü onun için severim…"

"Bundan sonra hiç Eylül olmayacakmış ama bundan sonrası hep de Eylül'müş gibi."

"Elinde değildir akşam serinliğinde üşürsün. Eylül'den itibaren geceler hazindir uzundur."

"Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi, Eylül diyorsun, tam da orada başlıyor ayrılık."

"Sonbaharın en kalın düdükleri, uğuldar eylül serinliğinde, sokaklar törenle demir alır, camların buğulanıp üşüdükleri, o rüya belirsizliğinde."

"Gittin, Bir eylül sabahı. Suretini aynada bırakarak."

"Dedim ya… Eylüldü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimin…"

Ayrılıkların, aşktan büyük yaşandığı, koca bir ömürdür eylül. Yağmurdur, hüzündür, kimse bilmesin isterim, Eylül, Piraye'dir. (Nazım Hikmet Ran)

Bugün Eylül'ün hazanı, sararan hayatlar arasından sıyrılıp geldi. Sen bana hüzün ben sana mutluluk nerde kaldı sonbaharda gelecek mutluluk.

En güzel hikayeyi kendisine anlatacak bir Eylül kalmış gibi, en ağır hikayeyi dinlemek Eylül'ün sırtına kalmış gibi. (Nazan Bekiroğlu)

Eylül Ayı huzurun bereketinle gel yeşilliğinle gel insanların üzülmeyeceği günlerinle gel. Dünyamızın yeşile maviye huzura ihtiyacı var.

Eylül ayı geliyor; senden çok beklentim var Eylül ayı kışıma bahar, kalbime umut getir.


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