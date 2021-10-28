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Birbirinden farklı ve özel 29 Ekim mesajları ve sözleri! Anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

28.10.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam 98 sene önce Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile birlikte 98. yıl dönümünde de 29 Ekim mesajlar ve sözler ile birlikte kutlanıyor. Milli Bayrama kısa bir süre kalmışken, bugünün anlam ve önemini ön plana çıkaracak olan metin ve görseller araştırma konusu oldu. Peki birbirinden farklı ve özel 29 Ekim mesajları ve sözleri neler? İşte anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

Birbirinden farklı ve özel 29 Ekim mesajları ve sözleri! Anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

29 Ekim'de Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile birlikte 98. yıl dönümünde de 29 Ekim mesajları ve sözleri merak ediliyor. Vatandaşların sevinçle beklediği Milli Bayrama birkaç saat kaldı. Peki birbirinden farklı ve özel 29 Ekim mesajları ve sözleri neler?

BİRBİRİNDEN FARKLI 29 EKİM MESAJLARI VE SÖZLERİ...

"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

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Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.

Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

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Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

98 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.


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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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